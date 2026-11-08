NASA busca astronautas para vivir y trabajar en la Luna: ¿requisitos para integrar la nueva base de EE UU?

Miami, Estados Unidos.- La agencia espacial estadounidense, NASA, comenzó este sábado a reclutar astronautas para que, potencialmente, vivan en la base que Estados Unidos proyecta construir en la Luna para establecer los cimientos para las futuras misiones tripuladas a Marte.

La NASA anunció, durante la exposición aeroespacial MAX POWER en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en Florida, que entrenará a la próxima generación de astronautas para operar en la superficie lunar, y vivir y trabajar fuera de la Tierra.

"Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte", expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.