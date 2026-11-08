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NASA busca astronautas para vivir y trabajar en la Luna: ¿requisitos para integrar la nueva base de EE UU?

La agencia espacial estadounidense busca candidatos que podrían caminar sobre la superficie lunar, vivir en una futura base y trabajar en los preparativos para las misiones tripuladas a Marte

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 08:41
NASA busca astronautas para vivir y trabajar en la Luna: ¿requisitos para integrar la nueva base de EE UU?

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de diciembre y está dirigida a ciudadanos estadounidenses con estudios de posgrado en áreas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas.

 Foto: Agencia EFE

Miami, Estados Unidos.- La agencia espacial estadounidense, NASA, comenzó este sábado a reclutar astronautas para que, potencialmente, vivan en la base que Estados Unidos proyecta construir en la Luna para establecer los cimientos para las futuras misiones tripuladas a Marte.

La NASA anunció, durante la exposición aeroespacial MAX POWER en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral en Florida, que entrenará a la próxima generación de astronautas para operar en la superficie lunar, y vivir y trabajar fuera de la Tierra.

"Las personas que seleccionemos podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base lunar, y ayudar a ser pioneras en los sistemas y operaciones que, en última instancia, llevarán tripulaciones a Marte", expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

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Las postulaciones están abiertas en el sitio web de la NASA para ciudadanos estadounidenses hasta el próximo 3 de diciembre y la selección final de los astronautas ocurrirá a finales de 2027 para comenzar el entrenamiento de la nueva generación de astronautas.

La última vez que hubo una campaña de reclutamiento fue en 2024, tras la que la agencia espacial eligió, de entre más de 8.000 solicitantes, a 10 candidatos a astronautas, quienes están completando sus casi dos años de entrenamiento.

Por ahora, NASA tiene 32 astronautas en activo dentro del equipo, y los solicitantes deben cubrir requisitos como tener ciudadanía estadounidense y un posgrado en una disciplina de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés).

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Además, hay requisitos especializados para quienes deseen ser pilotos o médicos espaciales.

La NASA señaló que planea enviar astronautas a misiones de dificultad progresiva cerca del polo sur lunar para explorar la mayor extensión del satélite natural hasta ahora.

Por ello, ha impulsado el programa Artemis, que en abril pasado mandó la primera tripulación en alcanzar la órbita lunar en más de 50 años y que en los próximos años busca establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar y reforzar los cimientos para la primera misión tripulada a Marte.

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Redacción web
Agencia EFE

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