Muere policía en Roatán tras recibir disparo de manera accidental de un compañero

Roatán, Islas de la Bahía.- Un policía perdió la vida en Roatán luego de recibir un disparo de manera accidental por parte de un compañero mientras perseguían a dos individuos.

El agente respondía al nombre de Abner Navil Ramírez Cáceres y reportes desde la isla precisan que, él junto a un compañero, daban seguimiento a dos personas que se conducían en motocicleta.

Ramírez Cáceres y su compañero también se trasladaban en motocicleta y de manera accidental recibió el disparo.