Muere policía en Roatán tras recibir disparo de manera accidental de un compañero

Roatán, Islas de la Bahía.- Un policía perdió la vida en Roatán luego de recibir un disparo de manera accidental por parte de un compañero mientras perseguían a dos individuos.
El agente respondía al nombre de Abner Navil Ramírez Cáceres y reportes desde la isla precisan que, él junto a un compañero, daban seguimiento a dos personas que se conducían en motocicleta.
Ramírez Cáceres y su compañero también se trasladaban en motocicleta y de manera accidental recibió el disparo.
El policía fue trasladado el hospital Satuye donde lamentablemente perdió la vida.
El hecho se registró en el sector de Mud Hole, Roatán, y las autoridades informaron que hay una investigación en curso.
En redes sociales hubo varios comentarios de personas que conocían al agente, lamentando el hecho afirmando que era una excelente persona.