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Muere policía en Roatán tras recibir disparo de manera accidental de un compañero

El agente policial estaba dando seguimiento a unos individuos cuando recibió el disparo de forma accidental

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 21:33
Muere policía en Roatán tras recibir disparo de manera accidental de un compañero

Roatán, Islas de la Bahía.- Un policía perdió la vida en Roatán luego de recibir un disparo de manera accidental por parte de un compañero mientras perseguían a dos individuos.

El agente respondía al nombre de Abner Navil Ramírez Cáceres y reportes desde la isla precisan que, él junto a un compañero, daban seguimiento a dos personas que se conducían en motocicleta.

Ramírez Cáceres y su compañero también se trasladaban en motocicleta y de manera accidental recibió el disparo.

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El policía fue trasladado el hospital Satuye donde lamentablemente perdió la vida.

El hecho se registró en el sector de Mud Hole, Roatán, y las autoridades informaron que hay una investigación en curso.

En redes sociales hubo varios comentarios de personas que conocían al agente, lamentando el hecho afirmando que era una excelente persona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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