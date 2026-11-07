Árbitro Armando Castro suspende partido luego de protesta de Olancho por gol de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Olancho FC protagonizaron un cierre lleno de polémica en el estadio Nacional Chelato Uclés. Los Potros estaban consiguiendo una importante victoria, pero un error arbitral en un saque de banda terminó provocando la protesta del conjunto olanchano, que se declaró en rebeldía y decidió no continuar disputando el encuentro.

El partido comenzó con mucha intensidad y ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador. Apenas al minuto 4, Jerry Bengtson quedó frente al arco, pero Onan Rodríguez respondió con una extraordinaria intervención. Olimpia también celebró un gol de Nicolás Dibble al 7', aunque Armando Castro lo invalidó por una falta previa de Bryan Cortés.

Olancho FC fue tomando protagonismo con el paso de los minutos y generó varias ocasiones de peligro. Moisés Antúnez estuvo cerca de marcar al 28' con un potente zurdazo que pasó rozando el poste, mientras que Onan Rodríguez volvió a convertirse en figura al evitar otras oportunidades de los visitantes. Olimpia también tuvo sus aproximaciones, pero no consiguió romper el empate antes del descanso. En la segunda parte, Olimpia buscó cambiar la historia con los ingresos de Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez. Sin embargo, fueron los Potros quienes golpearon primero: al minuto 69, Óscar Almendarez apareció con un cabezazo para vencer a Onan Rodríguez y colocar el 0-1. La respuesta del conjunto merengue llegó al 81', cuando Edwin Rodríguez envió un magnífico centro desde la banda izquierda y Yustin Arboleda conectó de cabeza para establecer el 1-1. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La anotación desató la inconformidad de Olancho FC. La jugada nació de un saque de banda que Armando Castro señaló equivocadamente a favor de Olimpia, cuando correspondía a los visitantes. Jerry Bengtson había rozado previamente la pelota en Cristian Canales, por lo que la reposición debía favorecer a los Potros. La abanderada Shirley Perelló se equivocó en la señalización y, tras el saque, los albos construyeron la acción que terminó con el tanto de Arboleda. La polémica aumentó cuando Olancho FC exigió la intervención del FVS VAR para revisar la jugada, pero la acción no era revisable bajo el reglamento de este sistema.