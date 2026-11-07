UPN derrota a Motagua en un partido que terminó antes de tiempo por tormenta eléctrica

Choluteca, Honduras.- La UPNFM consiguió una importante victoria frente a Motagua en el duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura, en un encuentro disputado en el estadio Emilio Williams de Choluteca y que terminó de manera anticipada debido a las condiciones climáticas. Los Lobos comenzaron el compromiso con mucha intensidad y encontraron rápidamente la oportunidad de adelantarse en el marcador. Al minuto 15, Marcelo Santos apareció para marcar el primer gol del encuentro, aplicando la conocida ley del ex y poniendo en ventaja al conjunto universitario frente a un Motagua que no encontraba respuestas dentro del terreno de juego.

Antes de esa anotación, la UPN ya había celebrado un gol que finalmente fue invalidado por posición adelantada, por lo que el marcador se mantuvo sin movimiento hasta que llegó el tanto de Santos. Durante la primera mitad, los universitarios mostraron mayor iniciativa y aprovecharon las dificultades de las Águilas, que tuvieron un rendimiento por debajo de lo esperado y se marcharon al descanso con la obligación de reaccionar.

Para el segundo tiempo, Motagua intentó cambiar la historia y adelantó sus líneas en busca del empate. Al minuto 66, el conjunto azul solicitó la revisión del FVS por una posible falta penal, pero el árbitro revisó la acción y mantuvo su decisión inicial, sin señalar la pena máxima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dirigidos por Motagua continuaron buscando la igualdad y tuvieron una oportunidad importante al minuto 77. Clever Portillo envió un centro que encontró a Aarón Barrios, pero el balón se le escapó entre las piernas. Posteriormente, Moya tampoco logró aprovechar el rebote y la ocasión terminó desperdiciada. Sin embargo, cuando el encuentro entraba en su recta final, el clima se convirtió en protagonista. Al minuto 83, el árbitro detuvo las acciones debido a la fuerte lluvia que caía sobre Choluteca, situación que también estuvo acompañada de problemas en el alumbrado del estadio.