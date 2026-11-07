UPN derrota a Motagua en un partido que terminó antes de tiempo por tormenta eléctrica

Choluteca, Honduras.- La UPNFM consiguió una importante victoria frente a Motagua en el duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura, en un encuentro disputado en el estadio Emilio Williams de Choluteca y que terminó de manera anticipada debido a las condiciones climáticas.
Los Lobos comenzaron el compromiso con mucha intensidad y encontraron rápidamente la oportunidad de adelantarse en el marcador. Al minuto 15, Marcelo Santos apareció para marcar el primer gol del encuentro, aplicando la conocida ley del ex y poniendo en ventaja al conjunto universitario frente a un Motagua que no encontraba respuestas dentro del terreno de juego.
Antes de esa anotación, la UPN ya había celebrado un gol que finalmente fue invalidado por posición adelantada, por lo que el marcador se mantuvo sin movimiento hasta que llegó el tanto de Santos.
Durante la primera mitad, los universitarios mostraron mayor iniciativa y aprovecharon las dificultades de las Águilas, que tuvieron un rendimiento por debajo de lo esperado y se marcharon al descanso con la obligación de reaccionar.
Para el segundo tiempo, Motagua intentó cambiar la historia y adelantó sus líneas en busca del empate. Al minuto 66, el conjunto azul solicitó la revisión del FVS por una posible falta penal, pero el árbitro revisó la acción y mantuvo su decisión inicial, sin señalar la pena máxima.
Los dirigidos por Motagua continuaron buscando la igualdad y tuvieron una oportunidad importante al minuto 77. Clever Portillo envió un centro que encontró a Aarón Barrios, pero el balón se le escapó entre las piernas. Posteriormente, Moya tampoco logró aprovechar el rebote y la ocasión terminó desperdiciada.
Sin embargo, cuando el encuentro entraba en su recta final, el clima se convirtió en protagonista. Al minuto 83, el árbitro detuvo las acciones debido a la fuerte lluvia que caía sobre Choluteca, situación que también estuvo acompañada de problemas en el alumbrado del estadio.
Finalmente, de manera oficial, se confirmó la terminación del encuentro al minuto 83 debido a las condiciones climáticas y los inconvenientes con la iluminación.
De esta manera, la UPN celebró un triunfo ante Motagua, respaldada por una actuación que le permitió tomar ventaja desde la primera mitad y sostenerla durante el compromiso. Las Águilas, por su parte, se quedaron sin encontrar el camino hacia el empate en una tarde complicada en Choluteca.
La lluvia apagó las acciones en el Emilio Williams, pero no pudo evitar que los Lobos celebraran una victoria ante uno de los equipos grandes del fútbol hondureño.
Alineaciones
UPNFM: 12. Alex Güity, 2. Dayron Suazo, 3. Geremy Rodas, 4. José García, 24. Omar Elvir, 25. Marcelo Santos, 8. Jonathan Núñez (Justin Ponce 58'), 32. Juan Martínez (Luis Hurtado 46'), 11. Samuel Elvir (Eliu López 58'), 15. Julian Glavocic (Josué Villafranca 67'), 16. Carter Bodden (Carlos Mejía 75').
Amonestados: Daniel Carter 53'
Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 36. Valerio Marinacci (Luis Vega 46'), 17. Clever Portillo, 28. Adner Ávila (Óscar Padilla 46'), 8. Denis Meléndez (Jordan García 69'), 23. José Reyes, 27. Jefry Macías (Aarón Barrios 75'), 9, Jonathan Moya y 19. Rodrigo de Olivera (Jesus Batiz 46').
Amonestados: Cristopher Meléndez 31'