André Enoc desde campamento de la NASA: Es "abrirle las puertas a más niños hondureños"

Florida, Estados Unidos.-El niño hondureño André Enoc Mejía Romero ya participa en el campamento internacional de formación espacial que se desarrolla en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida, donde representa a Honduras en una experiencia considerada histórica para el país.
Desde las instalaciones de la agencia espacial estadounidense, el menor agradeció el apoyo recibido para cumplir uno de sus mayores sueños y destacó la importancia de abrir oportunidades para otros niños interesados en la ciencia y la exploración espacial.
"Gracias, señor presidente, por poder ayudarme a cumplir mi sueño de ir al campamento espacial de la NASA y abrirle las puertas a muchos más niños hondureños a que se unan a estos campamentos", expresó André Enoc en un mensaje compartido desde el Kennedy Space Center.
Con apenas 10 años, André se convirtió en el primer hondureño en participar en este programa internacional de formación espacial, que reúne a niños y jóvenes de distintos países para recibir capacitación en áreas como robótica, astronomía, tecnología aeroespacial y simulaciones inspiradas en los programas de astronautas.
Durante una semana, el joven hondureño tendrá acceso a actividades académicas y científicas diseñadas por especialistas vinculados a la NASA, y al finalizar el campamento obtendrá una certificación como aspirante a astronauta junior.
André ha destacado desde temprana edad por su interés en la ciencia. Ha participado en varias ediciones del NASA Space Apps Challenge, ha sobresalido en olimpiadas de matemáticas, astronomía y astronáutica, y fundó Exoplanets Lab, un proyecto educativo mediante el cual comparte conocimientos sobre exploración espacial con niños y jóvenes de Honduras y otros países de Latinoamérica.
Su presencia en el campamento espacial ha sido vista como un logro para la educación científica hondureña y un ejemplo del potencial que tienen las nuevas generaciones para incursionar en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.