André Enoc desde campamento de la NASA: Es "abrirle las puertas a más niños hondureños"

Florida, Estados Unidos.-El niño hondureño André Enoc Mejía Romero ya participa en el campamento internacional de formación espacial que se desarrolla en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida, donde representa a Honduras en una experiencia considerada histórica para el país.

Desde las instalaciones de la agencia espacial estadounidense, el menor agradeció el apoyo recibido para cumplir uno de sus mayores sueños y destacó la importancia de abrir oportunidades para otros niños interesados en la ciencia y la exploración espacial.

"Gracias, señor presidente, por poder ayudarme a cumplir mi sueño de ir al campamento espacial de la NASA y abrirle las puertas a muchos más niños hondureños a que se unan a estos campamentos", expresó André Enoc en un mensaje compartido desde el Kennedy Space Center.