Lo que dicen los medios previo a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

"Argentina no tiene equipo para jugarle al tú por tú a España", una de las frases más polémicas en esta previa de la final del Mundial United 2026 contra la selección de Lionel Messi
Mundo Deportivo destaca la final del Mundial como la "Finalissima" y añade que el último baile de Leo Messi será ante su sucesor Lamine Yamal y una selección española que llega en su mejor nivel.
"Hay que darle una hermanita", publica el diario Marca, recordando que España solo ha conseguido una Copa del Mundo, aquella que conquistó en Sudáfrica 2010.
"Lo nunca visto", es la portada del diario Sport. "Lamine y Messi vivirán su primer duelo directo, con el Balón de Oro en juego", agregan. Al mismo tiempo resaltan que España no pudo entrenar ayer por una tormenta.
Diario AS le pide a España llevar la Copa del Mundo y recuerdan que el seleccionador Luis de la Fuente se enfrenta a su alumno Lionel Scaloni por el título.
El periodista argentino, Gastón Edul , ya se encuentra en el MetLife Stadium de Nueva York: "Estamos otra vez. Equipo histórico. Argentina y Messi lo intentan una vez más. Defiente su título".
TN Argentina destaca las tres claves tácticas de la Albiceleste en la final: cortar el circuito de España en el mediocampo, la posición de Messi en el campo y entender cómo frenar al goleador Oyarzabal y a un Mikel Merino que siempre genera peligro saliendo desde el banquillo.
Ovación de Argentina publica que los dirigidos por Scaloni buscan el histórico bicampeonato y que podría ser la despedida de Messi en la selección.
El diario Olé: "Yo quiero a bi bandera", un juego de palabras por el bicampeonta que intentará ganar la Albiceleste. "El país en vilo y el mundo entero con los ojos puestos en el máximo crack de todos los tiempos".
La portada del L'Equipe destaca el emocionante partido por el tercer puesto que ayer perdió Francia contra Inglaterra por 6-4 y en la parte superior refleja lo que será la final de este domingo. "España desafía a Messi", publica el diario galo.
El diario ABC de España recuerda el primer Muindial que conquistó 'La Roja' hace 16 años: "Ganas de repetir".
"Lamine y Leo Messi: el niño y el mito disputan una final histórica", publica la Vanguardia. La estrella del Barcelona se enfrenta por primera vez frente al mejor futbolista de la historia que ha tenido el club catalán.
"La Selección, por otro sueño", informa Clarín con la imagen del banderazo de los argentinos ayer en Nueva York. Además publican que el Gobierno definirá el alcance del feriado nacional después del encuentro.
La Capital: "Argentina defiende su corona con el empuje de todo un país". También destacan que será el último baile de Messi y una nación en vilo por el bicampeonato histórico.
Josep Pedrerol, periodista y presentador de El Chiriguito, colgó esta imagen en sus redes sociales para apoyar a su país: "¡Todos somos España!".
Por su parte, el periodista mexicano David Faitelson salió en defensa del capitán argentino: "Hay que ser un gran imbécil para afirmar que a Messi le han ayudado los árbitros. Métanse con quién quieran, menos con el mejor futbolista de la historia".