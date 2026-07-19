Messi vuelve al MetLife Stadium, diez años después de anunciar su retiro de la selección

El destino tiene formas muy particulares de cerrar los círculos de la vida futbolística para cualquier jugador y este domingo, el MetLife Stadium de Nueva Jersey centrará sus miradas en Lionel Messi, que regresa a este recinto después de diez años.
La Gran Final de la Copa América 2016 contra Chile fue el último partido que Messi disputó en el MetLife Stadium, un encuentro que se alargó hasta la tanda de penales.
Arturo Vidal falló el primer lanzamiento de los chilenos, pero Messi, con la cinta de capitán, mandó su penal a las nubes y con un marcador final de 4-2, Chile se coronó campeón de América.
Esa derrota fue la cuarta en fila para Lionel Messi con la Selección Argentina y superado por la presión, el capitán de la albiceleste anunció su retiro con una frase que marcó el momento más difícil de su carrera.
"Ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí", ese anuncio parecía una sentencia definitiva para el fútbol argentino, pero, tras dialogar con Edgardo Bauza; quien fuese técnico de Argentina en 2017, Messi volvió a vestir la camiseta albiceleste.
A partir de ese momento, el destino le ha sonreído a Lionel Messi, con cuatro títulos como capitán de la Selección Argentina de 2021 a 2024.
2021: Su primera Copa América ganada frente a Brasil en el Maracaná, acabando con un sequía de 28 años en los que Argentina no ganó un solo título.
2022: Finalissima vs Italia, vigente campeón de Europa y el tercer Mundial en la historia de Argentina contra Francia.
2024: Bicampeones de América ante Colombia, dejando en el pasado las derrotas contra Chile de 2015 y 2016.
En 2026, Messi regresa al MetLife Stadium en busca del bicampeonato Mundial y unirse a la lista de Italia y Brasil como las únicas selecciones en ganar dos Copas del Mundo consecutivas... ¿Lo lograrán?