Liga Nacional se pronuncia; pide evaluar a arbitros del Olimpia-Olancho y exige respeto

Tegucigalpa, Honduras.- La institución manifestó su preocupación por lo sucedido, pidió una revisión de la actuación arbitral y recordó que las consecuencias deportivas y disciplinarias deberán ser determinadas por los órganos competentes. La polémica que rodeó el compromiso entre Olimpia y Olancho FC sigue generando repercusiones en el fútbol hondureño. Un día después de lo ocurrido en el encuentro, la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura y solicitó que se investiguen las situaciones que marcaron el desarrollo del partido.

En el documento, la Liga expresó su profunda preocupación por lo acontecimiento en juego de los albos ante olanchanos y reconoció que este tipo de situaciones afectan la imagen de la competencia, además de debilitar la confianza de los aficionados en el fútbol nacional. Uno de los principales puntos señalados por la institución tiene que ver con la actuación arbitral, que estuvo rodeada de controversia durante el compromiso. La Liga recordó que corresponde a la Comisión Nacional de Arbitraje evaluar el desempeño de los silbantes y el manejo de las situaciones presentadas en el terreno de juego.

Asimismo, aseguró que continuará presentando observaciones y propuestas objetivas para contribuir al mejoramiento del arbitraje hondureño, sin anticiparse a las conclusiones de los organismos responsables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otro aspecto que llamó la atención en el comunicado fue el relacionado con los procedimientos del FVS (Football Video Support). La Liga sostuvo que estos mecanismos están establecidos y son conocidos por todos los clubes, por lo que no deben modificarse durante un encuentro. También recordó que corresponde al cuerpo arbitral aplicarlos correctamente y explicar con claridad el procedimiento para solicitar las revisiones.