Fenómeno de El Niño expone económicamente a un tercio de los estados de México

Ciudad de México, México.- Solo 11 de los 32 estados mexicanos presentan una baja exposición económica al fenómeno de El Niño, mientras 10 afrontan los mayores riesgos para actividades como el turismo, la agricultura y la industria, incluida la automotriz, según un informe divulgado este lunes por S&P Global Ratings. La calificadora advirtió que la intensificación del fenómeno climático podría provocar pérdidas de producción, afectaciones al empleo y mayores presiones sobre las finanzas públicas regionales, debido a las alteraciones en las lluvias y la disponibilidad de agua. Según su análisis, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán presentan una alta exposición económica, al concentrar más del 34 % de su producto interior bruto (PIB) en actividades sensibles a los fenómenos climáticos.

Otros 11 estados tienen una exposición moderada, mientras Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco registran una vulnerabilidad económica baja. Sin embargo, esta clasificación no significa que los últimos estén libres de afectaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La industria automotriz, también amenazada Entre los ejemplos destaca la industria automotriz, una de las principales actividades manufactureras y exportadoras de México, que podría enfrentar problemas por la escasez de agua en regiones donde se concentran importantes plantas de producción. S&P identificó riesgos para Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, donde la manufactura vinculada al automóvil representa, en promedio, el 27 % de la economía estatal y alrededor del 13 % del empleo local.