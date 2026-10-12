Huracán Simón mantiene categoría 3 frente a México y amenaza con lluvias y fuerte oleaje

Ciudad de México, México.- El huracán Simón se mantiene este lunes como categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, mientras amenaza con fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 06:00 hora local (12:00 GMT), el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco), y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita (Nayarit), con rachas de viento de hasta 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a cuatro kilómetros por hora. Según el SMN, las bandas nubosas de Simón ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevén rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Jalisco, que disminuirán durante el día, y de hasta 60 kilómetros por hora en Nayarit y el sur de Sinaloa. El organismo también advirtió de oleaje de entre cuatro y cinco metros en las costas de Jalisco, así como de 2,5 a 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula (Jalisco), hasta El Roblito, (Nayarit), incluidas las Islas Marías, y otra de vigilancia hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa. El SMN alertó de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.