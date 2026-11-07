Atacan a balazos el restaurante de un periodista que había denunciado amenazas en México

Oaxaca, México.- La Fiscalía del estado de Oaxaca (sur de México) informó este sábado que investiga un ataque a balazos contra el restaurante del periodista José Ignacio Santiago Martínez, quien cuenta con protección federal y había denunciado amenazas de extorsión.



El ataque ocurrió en un establecimiento ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde "al momento de la agresión no se encontraba ninguna persona al interior" del restaurante, apuntó la Fiscalía en un comunicado.



Sin embargo, "ante la naturaleza del suceso y considerando que el propietario ejerce la labor periodística", la autoridad inició una investigación con personal especializado en delitos contra la libertad de expresión.



El periodista José Ignacio Santiago Martínez denunció que el ataque ocurrió luego de haberse negado a pagar más de 50,000 pesos (unos 2.700 dólares) que le exigieron en una llamada telefónica extorsiva.



Posteriormente, señaló, un grupo armado disparó sobre la fachada de su restaurante Rockaway, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec.

Al corroborar que el ataque que dejó varios orificios de bala sobre la fachada, Santiago Martínez comenzó a transmitir en vivo desde su portal Pluma Digital Noticias.



"Yo como periodista decido no quedarme callado. A tempranas horas del día me reportaron que llegaron a tirotear mi restaurante de mariscos. En un principio me negué al pago de piso que me exigían 50,000 pesos. Tú, delincuente que me viniste a tirotear, yo sí doy la cara, no soy un cobarde como tú", expuso el periodista.



Santiago Martínez es director general del medio Pluma Digital Noticias, un portal que cubre información de seguridad y violencia en la región.En la trasmisión en vivo, el periodista pidió ayuda directa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.



"Esto es lo que nos pasa a los que alzamos la voz en Oaxaca, nos tirotean, nos amenazan de muerte, no me van a callar y voy a seguir denunciando la extorsión", señaló.