Autos de lujo, avionetas, un yate y documentos, las incautaciones en caso Ueno bank en Paraguay

Después del escándalo por la disolución de la entidad financiera -cuyos nexos con el expresidente han sido denunciados-, equipos de fiscales y policías han participado en allanamientos en distintos puntos del país, mientras la tormenta política derivó en la destitución, en un juicio político de Peña, a quien un juez envió este sábado 7 de noviembre a prisión preventiva mientras transcurre la investigación.