Policía decomisa mototaxis en Honduras para identificar posibles vínculos con redes criminales

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras puso en marcha un operativo a nivel nacional para decomisar mototaxis que presuntamente colaboran con estructuras criminales y grupos señalados como terroristas. Las acciones fueron ordenadas por el director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera Mass, quien dispuso intensificar los operativos contra este tipo de vehículos por su presunta utilización en actividades ilícitas. De acuerdo con la información divulgada por la institución policial, algunas mototaxis estarían siendo utilizadas por grupos delictivos como medios para facilitar el transporte de drogas, las comunicaciones entre sus integrantes y el cobro de extorsiones en diferentes sectores del país.

En ese sentido, los operativos buscan identificar y retirar de circulación los vehículos que presuntamente participan en estas actividades, con el propósito de limitar las operaciones de las estructuras criminales y reducir su capacidad de movilización. Además, las autoridades buscan elaborar un censo que permita diferenciar a los transportistas que cumplen con la ley de aquellos que utilizan el servicio para desarrollar actividades delictivas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Resultados

Durante el despliegue inicial, los agentes policiales lograron decomisar varias mototaxis de color rojo, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para realizar las verificaciones correspondientes sobre su documentación y legalidad. Sin embargo, la Policía Nacional todavía no ha proporcionado detalles sobre posibles personas detenidas, las estructuras delictivas involucradas o los lugares específicos donde se realizaron los decomisos. Asimismo, las autoridades indicaron que las operaciones continuarán en diferentes puntos estratégicos del país, como parte de las acciones encaminadas a combatir las actividades criminales que presuntamente utilizan este tipo de transporte para operar.