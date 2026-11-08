Realizan más de 200 intervenciones en calles y centros nocturnos para proteger a niños y adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 200 operativos en calles, avenidas y centros nocturnos ha realizado la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en Honduras para identificar y atender casos de vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las intervenciones se desarrollaron entre enero y octubre de 2026 en diferentes ciudades del país, con participación de equipos especializados, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público.
Solo en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso se contabilizan más de 100 operativos, según las cifras de la institución.
En la zona norte se reportaron 57 intervenciones, mientras que en la región atlántica se realizaron 38 y en occidente otras 15. También se desarrollaron operativos en las zonas centro y sur del territorio nacional.
Como resultado de las acciones de atención y protección, la SENAF reportó cinco niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 18 víctimas de trata de personas, 16 de mendicidad forzada y 17 de trabajo infantil.
Algunos de estos casos fueron identificados durante las inspecciones realizadas en diferentes sectores, donde los equipos buscan detectar situaciones que requieren intervención y seguimiento.
Los operativos están dirigidos a prevenir y atender distintas formas de vulneración de derechos, entre ellas la explotación infantil, la trata de personas y el reclutamiento forzado de menores de edad.
Las intervenciones se realizan tanto durante el día como en horario nocturno, especialmente en lugares donde se pueden identificar situaciones de explotación o riesgo para la niñez.
En la última sesión del Consejo Nacional del Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), se acordó ampliar la coordinación entre instituciones para desarrollar estas intervenciones.
A partir de ese acuerdo, se contempla el acompañamiento del Registro Nacional de las Personas (RNP) y del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), además de las instituciones que ya participan en los operativos.
La estrategia contempla mantener las intervenciones durante el año para identificar casos que puedan requerir medidas de protección, atención especializada y seguimiento por parte de las autoridades competentes.