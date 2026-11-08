Realizan más de 200 intervenciones en calles y centros nocturnos para proteger a niños y adolescentes

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 200 operativos en calles, avenidas y centros nocturnos ha realizado la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en Honduras para identificar y atender casos de vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Las intervenciones se desarrollaron entre enero y octubre de 2026 en diferentes ciudades del país, con participación de equipos especializados, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público. Solo en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso se contabilizan más de 100 operativos, según las cifras de la institución.

En la zona norte se reportaron 57 intervenciones, mientras que en la región atlántica se realizaron 38 y en occidente otras 15. También se desarrollaron operativos en las zonas centro y sur del territorio nacional.

Como resultado de las acciones de atención y protección, la SENAF reportó cinco niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 18 víctimas de trata de personas, 16 de mendicidad forzada y 17 de trabajo infantil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Algunos de estos casos fueron identificados durante las inspecciones realizadas en diferentes sectores, donde los equipos buscan detectar situaciones que requieren intervención y seguimiento. Los operativos están dirigidos a prevenir y atender distintas formas de vulneración de derechos, entre ellas la explotación infantil, la trata de personas y el reclutamiento forzado de menores de edad. Las intervenciones se realizan tanto durante el día como en horario nocturno, especialmente en lugares donde se pueden identificar situaciones de explotación o riesgo para la niñez.