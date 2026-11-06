Más de 1,600 denuncias salpican a policías, militares y agentes de investigación

Las policías municipales tampoco quedan fuera de las estadísticas. El Ministerio Público recibió 74 denuncias contra miembros de estas corporaciones, principalmente en las dos ciudades más importantes del país.Tegucigalpa concentra 26 expedientes y San Pedro Sula otros 14. Los registros forman parte de las acusaciones presentadas contra los cuerpos de seguridad por presuntas actuaciones irregulares.En conjunto, las cifras evidencian la amplitud de las denuncias que involucran a funcionarios encargados de la seguridad pública. Los expedientes incluyen desde presuntos abusos de autoridad y violencia familiar hasta señalamientos por tortura, agresiones sexuales y delitos contra la vida.