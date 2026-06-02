El 56% de las denuncias por abusos fueron contra la Policía Nacional y Dipampco

“En los centros de detención y postas policiales no se hacían los libros de registro unificados, y había personas detenidas no por delitos de crimen organizado, sino por faltas como desorden en la vía pública”, afirmó Cáceres, denunciando además un patrón de fabricación de evidencias falsas y agresiones físicas severas donde “las mujeres sufrían un mayor nivel de violencia a todos los niveles: físico, psicológico, mental y sexual”.Esta distorsión operativa en las calles se complementa y consolida mediante la impunidad institucional que impera en las esferas de control del Estado.Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), argumentó que el sistema evadió deliberadamente el castigo penal para los policías y militares implicados en estas violaciones, limitándose a aplicar correctivos internos que no frenan el problema de raíz. “Algunos casos fueron efectivamente abordados y resueltos; sin embargo, fueron resueltos más desde la óptica administrativa mediante sanciones o despidos al interior de la Policía Nacional, pero no tanto para la deducción de responsabilidades penales”, advirtió Acevedo, quien recalcó que las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/agencia-crimen-honduras-fusina-dipampco-honduras-NO30852861" target="_blank">reestructuraciones o disoluciones de unidades élite </a>como la Dipampco terminan siendo maniobras estériles si no hay un verdadero castigo judicial, ya que “al final lo que tenemos es un cambio de nombre o quizás un cambio de estructura, pero el resto continúa igual”.