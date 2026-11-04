La pequeña Eily de tres años murió tras caer a una hondonada: Iba con su madre en una cuatrimoto

Lempira, Honduras.- Una menor de tan solo tres años murió luego de que la cuatrimoto en la que se transportaba junto a su madre cayera a un barranco en el sector de Platanares, en Gracias, Lempira.

La pequeña viajaba a bordo del vehículo de cuatro ruedas cuando, por razones que aún se desconocen, la persona que lo conducía perdió el control y cayó a una hondonada.

La menor fue identificada como Eily Sarita Cáceres Orellana. El accidente ocurrió mientras se desplazaban por una carretera de la zona, aunque se desconoce la hora exacta en que sucedió.