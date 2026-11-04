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La pequeña Eily de tres años murió tras caer a una hondonada: Iba con su madre en una cuatrimoto

La pequeña viajaba junto a su madre en una cuatrimoto cuando el conductor perdió el control del vehículo y todos cayeron a una hondonada en el sector de Platanares, Lempira

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 09:47
La pequeña Eily de tres años murió tras caer a una hondonada: Iba con su madre en una cuatrimoto

La madre de la pequeña sobrevivió a la caída, pero sufrió lesiones que obligaron a trasladarla al Hospital Mario Catarino Rivas.

 Foto: Redes sociales

Lempira, Honduras.- Una menor de tan solo tres años murió luego de que la cuatrimoto en la que se transportaba junto a su madre cayera a un barranco en el sector de Platanares, en Gracias, Lempira.

La pequeña viajaba a bordo del vehículo de cuatro ruedas cuando, por razones que aún se desconocen, la persona que lo conducía perdió el control y cayó a una hondonada.

La menor fue identificada como Eily Sarita Cáceres Orellana. El accidente ocurrió mientras se desplazaban por una carretera de la zona, aunque se desconoce la hora exacta en que sucedió.

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La madre de la pequeña fue identificada como Alejandra Orellana, quien sobrevivió al accidente y recibió atención médica debido a las lesiones que sufrió.

Eily Sarita Cáceres Orellana, de tres años, murió luego de que la cuatrimoto en la que viajaba con su madre cayera a un barranco en Gracias, Lempira.

Eily Sarita Cáceres Orellana, de tres años, murió luego de que la cuatrimoto en la que viajaba con su madre cayera a un barranco en Gracias, Lempira.

 (Foto: Cortesía)

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Cuando el equipo de salud llegó al lugar, confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de la pequeña, mientras que los equipos de socorro trasladaron a su madre a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

La mujer permanece hospitalizada en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde será evaluada por especialistas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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