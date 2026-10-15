Dan último adiós a Yamileth, la niña que murió de cáncer en SPS: "Ya me le habían dado el alta"

La Ceiba.- Entre lágrimas, dolor y consternación, familiares dieron el último adiós a la niña Yamileth Gutiérrez Carias de 5 años de edad, cuyo trágico deceso conmovió al país tras fallecer en los brazos de su madre en la terminal de buses de San Pedro Sula. El desgarrador hecho ocurrió la tarde de ayer miércoles, poco después de que a la menor le dieran el alta médica en el hospital Mario Catarino Rivas, donde recibía atención debido al cáncer que padecía. La familia, originaria de la zona de La Mosquitia, se encontraba en la terminal de transportes alistándose para emprender el viaje de regreso a su hogar.

La madre de la niña, Lesia Carias, relató entre sollozos el difícil momento que atravesaron:"Es difícil lo que estamos pasando. Mi niña tenía cáncer desde hace cuatro meses que se lo diagnosticaron. En el hospital ya me habían dado el alta y me habían dejado cita para el próximo mes", expresó. Con profundo dolor, Lesia quien recordó los últimos instantes con su hija antes de su partida: "Mi niña me dijo que le diera comida, una yuca que miró, pero no se la pude comprar. Luego miré que no se movía y murió cuando la tenía chineada", apuntó la joven de 20 años de edad quien perdió a su única hija. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Debido a que la familia es de escasos recursos económicos y no contaba con vivienda en la zona, los restos mortales de la pequeña Yamileth fueron velados en la colonia Olas del Mar, en La Ceiba, en la residencia de unos familiares de la menor. Esta mañana, el féretro fue trasladado hacia su última morada en el cementerio San Isidro de esta ciudad. El traslado contó con el respaldo directo de la alcaldía municipal de La Ceiba.