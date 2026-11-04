Capturan a alias “Mamá Licha”, señalada de manejar las finanzas de la Pandilla 18

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer identificada con el alias de “Mamá Licha”, señalada de administrar los fondos de la Pandilla 18 y tener capacidad de decisión dentro de la estructura criminal, fue capturada la mañana de este miércoles 4 de noviembre en una colonia capitalina. El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó la detención y señaló que la mujer tendría un papel importante en el funcionamiento de la organización criminal, tanto en el manejo del dinero como en la coordinación de actividades delictivas. “Se ha capturado a la persona responsable del manejo de los fondos de la Pandilla 18 en este sector. Es un golpe fuerte”, manifestó el jefe policial.

Según Oseguera Mass, la detenida tendría una posición de liderazgo dentro de la estructura, respaldada por su lealtad y capacidad para tomar decisiones. “Es una señora ya de edad, pero que tiene una pertenencia y un liderazgo y una capacidad de toma de decisiones dentro de la pandilla y ya fue capturada”. El director policial agregó que, por las funciones que presuntamente desempeñaba, “Mamá Licha” no solo tendría bajo su responsabilidad la administración de los recursos económicos de la pandilla, sino también la facultad de ordenar acciones violentas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es la persona que maneja el dinero, pero que también puede estar en la capacidad de girar instrucciones para muertes, para actos delictivos, robos, extorsiones y todas esas acciones”, declaró.