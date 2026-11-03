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Las Casitas tendrá nueva calle pavimentada tras años de solicitudes

Después de varios años de solicitudes, los habitantes de Las Casitas tendrán una calle pavimentada que facilitará sus desplazamientos hacia el anillo periférico

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:39
Las Casitas tendrá nueva calle pavimentada tras años de solicitudes

Los trabajos de pavimentación en la aldea Las Casitas se ejecutarán en aproximadamente dos semanas, según las proyecciones de las autoridades municipales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes del sector 3 de la aldea Las Casitas, contarán con una vía pavimentada que facilitará la circulación vehicular y la conexión con el anillo periférico, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) iniciara los trabajos de mejoramiento vial.

La intervención comprende entre 90 y 100 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico en una calle que conecta con el bulevar de Los Hidalgos, una ruta utilizada por los pobladores para incorporarse al anillo periférico.

De acuerdo con las autoridades municipales, el proyecto responde a una solicitud que los vecinos han planteado durante varios años, debido a la necesidad de tener mejores condiciones de acceso y circulación en el sector.

José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la AMDC, explicó que se utilizará concreto hidráulico de alta resistencia R650, con el propósito de agilizar los trabajos y reducir el tiempo de espera para habilitar la vía.

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“La meta es salir en dos semanas de ahí. Vamos a tirar un concreto de alta resistencia que se llama R650 para poder abrirle paso rápido a los pobladores”, manifestó el funcionario.

Sierra detalló que la municipalidad estará a cargo de la pavimentación del tramo principal, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ejecutará obras complementarias en los alrededores.

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Entre los trabajos coordinados con esa dependencia estatal está la intervención de una bocacalle y otra vía que conduce hacia los tanques del sector, con lo que se busca mejorar las condiciones de acceso en esa zona de la aldea.

Por otra parte, el director solicitó comprensión a los vecinos por las molestias temporales que puedan generar los trabajos y recordó que la municipalidad mantiene habilitados sus canales de atención para recibir solicitudes de las comunidades.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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