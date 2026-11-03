Las Casitas tendrá nueva calle pavimentada tras años de solicitudes

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes del sector 3 de la aldea Las Casitas, contarán con una vía pavimentada que facilitará la circulación vehicular y la conexión con el anillo periférico, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) iniciara los trabajos de mejoramiento vial.

La intervención comprende entre 90 y 100 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico en una calle que conecta con el bulevar de Los Hidalgos, una ruta utilizada por los pobladores para incorporarse al anillo periférico.

De acuerdo con las autoridades municipales, el proyecto responde a una solicitud que los vecinos han planteado durante varios años, debido a la necesidad de tener mejores condiciones de acceso y circulación en el sector.

José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la AMDC, explicó que se utilizará concreto hidráulico de alta resistencia R650, con el propósito de agilizar los trabajos y reducir el tiempo de espera para habilitar la vía.