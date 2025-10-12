  1. Inicio
Alcaldía prevé finalizar rehabilitación vial en aldea Las Casitas en noviembre

El proyecto beneficiará a los habitantes de Las Casitas, La Arboleda, Pino Verde, Hacienda Real, Vista Real y zonas aledañas, mejorando el tránsito vial

  • 12 de octubre de 2025 a las 11:07
Alcaldía prevé finalizar rehabilitación vial en aldea Las Casitas en noviembre

Las autoridades aseguraron a EL HERALDO que la obra ya registra un avance físico del 70% y esperan poder finalizarlo a finales de noviembre, es decir, en un plazo menor de dos meses.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los numerosos baches en la calle principal de la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa, eran cada vez más insoportables para los vecinos: el deterioro de vehículos, el tráfico y el gasto de combustible no les permitía movilizarse con tranquilidad.

Ante esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta un proyecto de rehabilitación vial que ya registra un 70 % de avance físico.

Según informó la Gerencia de Control y Seguimiento (GCS) de la AMDC, los trabajos consisten en bacheo puntual con mezcla asfáltica y aplicación de microcarpeta asfáltica a lo largo de 1.5 kilómetros, desde el Anillo Periférico, por el puente a desnivel, hasta la zona frente a la Mayan School.

“Los trabajos han consistido en un bacheo puntual con mezcla asfáltica y un sello con microcarpeta asfáltica en el tramo de 1.5 kilómetros”, precisó la GCS.

Las autoridades municipales indicaron a EL HERALDO que el proyecto podría concluirse a finales de noviembre, siempre que las condiciones climáticas sean favorables, ya que las lluvias podrían retrasar el cronograma.

La GCS detalló que aún están pendientes las labores de bacheo y sellado en el acceso desde el anillo periférico y el tramo comprendido entre la iglesia y el desvío hacia el cementerio, además de la construcción de un colector de aguas lluvias.

El nuevo colector permitirá evacuar más rápido las aguas torrenciales que descienden desde el Anillo Periférico y que, hasta ahora, han causado acumulación de sedimentos y deterioro del pavimento en ese punto. Periférico”.

Durante el resto de la semana, el personal municipal realizará el bacheo pendiente y luego continuará con las obras complementarias.

El proyecto beneficiará no solo a los habitantes de Las Casitas, sino también a los vecinos de La Arboleda, Pino Verde, Hacienda Real, Vista Real y zonas aledañas, mejorando el tránsito y reduciendo los daños vehiculares.

