Alcaldía prevé finalizar rehabilitación vial en aldea Las Casitas en noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Los numerosos baches en la calle principal de la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa, eran cada vez más insoportables para los vecinos: el deterioro de vehículos, el tráfico y el gasto de combustible no les permitía movilizarse con tranquilidad. Ante esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecuta un proyecto de rehabilitación vial que ya registra un 70 % de avance físico. Según informó la Gerencia de Control y Seguimiento (GCS) de la AMDC, los trabajos consisten en bacheo puntual con mezcla asfáltica y aplicación de microcarpeta asfáltica a lo largo de 1.5 kilómetros, desde el Anillo Periférico, por el puente a desnivel, hasta la zona frente a la Mayan School.

“Los trabajos han consistido en un bacheo puntual con mezcla asfáltica y un sello con microcarpeta asfáltica en el tramo de 1.5 kilómetros”, precisó la GCS. Las autoridades municipales indicaron a EL HERALDO que el proyecto podría concluirse a finales de noviembre, siempre que las condiciones climáticas sean favorables, ya que las lluvias podrían retrasar el cronograma. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La GCS detalló que aún están pendientes las labores de bacheo y sellado en el acceso desde el anillo periférico y el tramo comprendido entre la iglesia y el desvío hacia el cementerio, además de la construcción de un colector de aguas lluvias. El nuevo colector permitirá evacuar más rápido las aguas torrenciales que descienden desde el Anillo Periférico y que, hasta ahora, han causado acumulación de sedimentos y deterioro del pavimento en ese punto. Periférico”.