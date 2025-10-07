Mientras San José tendrá su metro eléctrico, Tegucigalpa seguirá en el caos vial

Tegucigalpa, Honduras.- El tiempo avanza y Honduras continúa sumida en un mar de vehículos que ahoga a sus principales ciudades. Pese a la gravedad del problema, el país aún carece de un proyecto que ofrezca una solución real al caos vial que enfrentan los hondureños a diario. El exgerente de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Roberto Zablah, lamentó que se tenga un atraso tremendo en temas de transporte, especialmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula. “Estas ciudades adolecen de un transporte moderno, cómodo, seguro y económico”, explicó Zablah, al señalar que la falta de alternativas eficientes ha llevado a los ciudadanos a depender de sus vehículos particulares, saturando las calles hasta el colapso.

Mientras tanto, los países vecinos de Centroamérica avanzan hacia la modernización de su transporte público. Costa Rica, El Salvador y Guatemala ejecutan proyectos que buscan reducir la carga vehicular en sus capitales, en contraste con el estancamiento hondureño. “Estamos muy atrasados a nivel centroamericano. No gozamos de un transporte como el de Guatemala, Costa Rica o El Salvador. Han pasado administraciones y nadie asume la responsabilidad de impulsar un proyecto de transporte”, lamentó el ingeniero. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Costa Rica se perfila como ejemplo regional. Hace dos semanas, el país anunció el inicio del Tren Eléctrico de Pasajeros, que conectará Cartago, San José, Heredia y Alajuela. El sistema recorrerá 51 kilómetros y contará con 30 estaciones, con capacidad para movilizar 100,000 personas diarias. El proyecto, valorado en 800 millones de dólares, será financiado mediante préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), además de una donación y cofinanciamiento del Fondo Verde del Clima (FVC).

Otros países

El Salvador, por su parte, en este mes de octubre iniciará con la ejecución del primer teleférico o metrocable en la capital. Este sistema de transporte conectará a Mejicanos con la Universidad de El Salvador (UES), el Centro de Gobierno y el Centro Histórico. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas de San Salvador, aseguró a los medios de comunicación de esa nación que ya existe un contrato con la empresa a cargo de la obra, que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y fondos propios de la municipalidad. La promesa es que este sistema de transporte comenzará a funcionar a mediados de 2027. Las proyecciones de las autoridades indican que, cada hora, 1,500 personas utilizarán la estructura para llegar a sus destinos. Guatemala no se queda atrás. La comuna ya comenzó a ejecutar los primeros pasos para construir un “Aerómetro”, un transporte urbano que promete movilizar más de 300,000 usuarios diarios. Según informó Ricardo Quiñonez, alcalde de la capital de Guatemala, la construcción iniciará a finales del 2025 y esperan que esté finalizado dentro de dos o tres años. Se estima que la obra tendrá un costo de 216 millones de quetzales, entes extranjeros ayudarán a financiarlo.

¿Por qué Honduras no?