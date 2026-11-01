Capturan a dos presuntos MS-13 que asaltaron a un repartidor de encomiendas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A sólo 48 horas después de que cometieran un violento e intimidante atraco a un repartidor de encomiendas, dos delincuentes fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El asalto quedó registrado en una cámara de seguridad que está instalada en la colonia San Francisco, al noroeste de Comayagüela, lugar en el que se produjo el hecho delincuencial, a las 3:12 de la tarde, del pasado jueves, 29 de octubre.
Se trata de dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, identificados como Aarón Adalí Ordóñez Servellón, de 28 años de edad, apodado el "Negro", y su compinche, Ostin Jafett Umanzor Palma, de 26 años, alias el "Danger"; ambos residentes en la colonia Las Ayestas y originarios del Distrito Central (DC).
La acción policial que terminó con la aprehensión de estos, fue ejecutada por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad, de la DPI, en la colonia 3 de Mayo, en Comayagüela.
Video en TikTok
Los dos individuos fueron identificados con la ayuda del video que circuló en la red social TikTok, grabado por la cámara de seguridad de un local de la zona, cuando le quitan con violencia, encañonándolo con una pistola, para despojarlo de varios artículos de barbería que llevaba en la maleta de delivery
Los dos ladrones llegaron a la colonia San Francisco a bordo de un vehículo marca Honda, modelo Fit, color gris, sin placas; al cometer el atraco salieron del lugar en total tranquilidad.
Posterior al hecho delictivo, investigadores de la DPI le dieron seguimiento mediante cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, al carro color gris en el que se cometió el asalto.
Tras varias horas de búsqueda, los agentes de investigación lograron localizar a Aarón Ordóñez y a Ostin Umanzor en la colonia 3 de Mayo, cercano al vecindario donde residen, cuando iban a bordo de otro automotor.
Al momento de requerirlos -en un carro marca Honda, modelo Civic, color gris, con placas HBO 2975-, les encontraron en poder de 460 envoltorios de marihuana y 141 envoltorios de cocaína.
Asimismo, les decomisaron dos chalecos tácticos, color negro, con placas antibalas y una mochila gris en la que llevaban los bultos de las drogas.
Además, Aarón Ordóñez y Ostin tienen cuentan un amplio historial delictivo relacionado a delitos de extorsión, asociación ilícita, tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.