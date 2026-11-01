Capturan a dos presuntos MS-13 que asaltaron a un repartidor de encomiendas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A sólo 48 horas después de que cometieran un violento e intimidante atraco a un repartidor de encomiendas, dos delincuentes fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El asalto quedó registrado en una cámara de seguridad que está instalada en la colonia San Francisco, al noroeste de Comayagüela, lugar en el que se produjo el hecho delincuencial, a las 3:12 de la tarde, del pasado jueves, 29 de octubre.

Se trata de dos supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha, MS-13, identificados como Aarón Adalí Ordóñez Servellón, de 28 años de edad, apodado el "Negro", y su compinche, Ostin Jafett Umanzor Palma, de 26 años, alias el "Danger"; ambos residentes en la colonia Las Ayestas y originarios del Distrito Central (DC).

La acción policial que terminó con la aprehensión de estos, fue ejecutada por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad, de la DPI, en la colonia 3 de Mayo, en Comayagüela.