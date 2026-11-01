Presupuesto limita creación de circuitos especializados en femicidios y terrorismo

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que el Congreso Nacional aprobó decretos que ordenan la creación de circuitos judiciales especializados, el Poder Judicial enfrenta un reto que retrasa su creación: el presupuesto. La instalación de los órganos jurisdiccionales, previstos para atender delitos y procesos que requieren conocimientos específicos, enfrenta limitaciones económicas que impiden contratar personal, habilitar instalaciones y garantizar los recursos necesarios para su operación. “Los circuitos especializados no se han podido implementar por temas presupuestarios, todavía se tienen deudas con el Poder Judicial que impiden su creación; trabajamos con lo que se tiene disponible”, explicó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz a EL HERALDO. El funcionario señaló que, ante la insuficiencia de recursos, el Poder Judicial tendría que realizar ajustes internos para habilitar los nuevos juzgados. Sin embargo, consideró que lo más conveniente sería que el Congreso Nacional aprobara una asignación presupuestaria adicional para garantizar su funcionamiento.

Circuito especializado en terrorismo

Una situación similar enfrenta el circuito judicial especializado en terrorismo, cuya creación fue anunciada por el Poder Legislativo tras las reformas al Código Penal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 19 de septiembre de 2026, el Congreso Nacional informó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad había acordado declarar terroristas a determinadas estructuras criminales. En ese contexto, también anunció la creación de un circuito judicial especializado para conocer los procesos relacionados con estas organizaciones. Cuatro días después, el 23 de septiembre, el Legislativo aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional. La normativa quedó contenida en el Decreto Legislativo 208-2026, publicado en septiembre de ese año, e incorpora disposiciones orientadas a proteger la seguridad y la identidad de jueces y personal auxiliar en determinadas circunstancias. No obstante, la aprobación de la legislación y el anuncio de la creación del circuito no implican que los órganos jurisdiccionales ya estén instalados. Al 1 de noviembre, tampoco hay evidencia de que esta estructura haya comenzado a funcionar formalmente.

Circuito especializado en femicidios

La creación de un circuito judicial especializado en femicidios fue establecida mediante reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional el 8 de junio de 2026 y publicadas el 30 de junio de ese mismo año en el diario oficial La Gaceta, número 37,181. Las disposiciones entraron en vigor el 4 de julio y establecen que la Corte Suprema de Justicia debe crear órganos jurisdiccionales especializados para conocer los delitos de femicidio. Ante la ordenanza legislativa, el presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, informó que la institución trabajará en la elaboración del presupuesto necesario para poner en marcha el circuito. Sin embargo, autoridades judiciales aseguraron a este rotativo que las reformas entraron en vigor hace varios meses, por lo que la creación del circuito especializado en femicidios todavía no se ha traducido en la instalación y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales ordenados por el Congreso Nacional.

Conflictos agrarios

Vallecillo, también planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de especialización judicial para atender los conflictos agrarios que persisten en Honduras, principalmente los relacionados con la tenencia de tierras y las disputas territoriales. Durante un conversatorio sobre conflictos de tierras, organizado en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el magistrado reconoció que la problemática agraria tiene raíces históricas y requiere respuestas institucionales que permitan atender los casos pendientes. Entre los temas abordados figuran los conflictos territoriales en el Bajo Aguán y las controversias relacionadas con tierras de pueblos originarios, asuntos que demandan una respuesta judicial especializada. Vallecillo también destacó la importancia de conocer las experiencias de países como Costa Rica, Colombia y México para identificar mecanismos que puedan aplicarse en Honduras.