  1. Inicio
  2. · Honduras

Corte de Apelaciones ratifica el sobreseimiento definitivo de David Chávez

El fallo judicial desestima las impugnaciones del Ministerio Público y la Procuraduría, que pretendían revertir la resolución emitida este mismo año

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 15:26
Corte de Apelaciones ratifica el sobreseimiento definitivo de David Chávez

El expediente de Chávez se relaciona con una licitación del Infop valorada en más de 75 millones de lempiras para adquirir suministros y programas informáticos.

Tegucigalpa, Honduras.- La resolución que favoreció al exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), David Chávez Madison, se mantiene vigente luego de que la Corte de Apelaciones rechazara los recursos legales interpuestos para revertirla.

Los magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declararon sin lugar las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Ambas instituciones buscaban revertir la resolución, emitida el 24 de agosto de 2026, mediante la cual se revocó el auto de formal procesamiento que anteriormente se había dictado contra el exfuncionario.

David Chávez irá este lunes al juzgado por millonario fraude en el Infop

En ese entonces, la medida fue adoptada por unanimidad de votos por los magistrados que conocieron los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la defensa técnica de Chávez.

El tribunal confirmó el sobreseimiento definitivo que recibió el exdiputado nacionalista por el expediente relacionado con la Licitación Pública Nacional e Internacional número 01-2012 del Infop, un proceso de contratación destinado a la adquisición de suministros y programas informáticos para varios centros regionales de formación profesional.

Caso

Chávez Madison fue imputado en el denominado caso “Licitación Infop”, relacionado con un proceso de contratación realizado cuando se desempeñaba como director de dicha institución.

El MP sostuvo que la institución adjudicó de manera irregular una licitación para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipos, software y servicios destinados a centros de formación.

La contratación representaba un desembolso de 75 millones 837 mil lempiras a recursos estaban destinados a las instalaciones de formación ubicadas en San Pedro Sula, Catacamas y Puerto Lempira.

A Chávez se le atribuyó responsabilidad como autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias