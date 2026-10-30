Corte de Apelaciones ratifica el sobreseimiento definitivo de David Chávez

Tegucigalpa, Honduras.- La resolución que favoreció al exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), David Chávez Madison, se mantiene vigente luego de que la Corte de Apelaciones rechazara los recursos legales interpuestos para revertirla. Los magistrados de la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declararon sin lugar las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas instituciones buscaban revertir la resolución, emitida el 24 de agosto de 2026, mediante la cual se revocó el auto de formal procesamiento que anteriormente se había dictado contra el exfuncionario.

En ese entonces, la medida fue adoptada por unanimidad de votos por los magistrados que conocieron los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la defensa técnica de Chávez. El tribunal confirmó el sobreseimiento definitivo que recibió el exdiputado nacionalista por el expediente relacionado con la Licitación Pública Nacional e Internacional número 01-2012 del Infop, un proceso de contratación destinado a la adquisición de suministros y programas informáticos para varios centros regionales de formación profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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