Masivos cortes de energía eléctrica programados para este sábado 31 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una extensa lista de zonas que se quedarán sin energía eléctrica este sábado 31 de octubre fue compartida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Varios departamentos se verán afectados por los cortes de energía. La lista de zonas es extensa y los horarios varían, pero en muchos lugares las interrupciones superarán las seis horas.
Según la ENEE, los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en distintas zonas. ¿Su colonia se verá afectada? A continuación, conozca el listado.
San Marcos de Colón, Choluteca, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comalí, Caribbean Appetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno y aldea Los Planes.
San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí.
Duyure: barrio El Centro, colonia Mejía Arellano y Orbasa.
San Marcos de Colón: barrios San José y Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, colonia Los Mangos, aldea La Quesera, colonia 21 de Diciembre, barrio El Portillo, La Candelaria, La Penita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal y Gracias a Dios.
El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, caserío La Germania, caserío San Agustín, El Esfuerzo, barrio El Progreso, Oyoto y zonas aledañas.
Choluteca, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, Puerta de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina, Mal Paso, barrio La Estación, barrio El Centro, barrio Abajo y caserío Nueva Esperanza.
Mantenimiento a líneas de transmisión: L635 (SLU-CHY), L639 (CHY-EBI) y L636 (EBI-PSM), de 230 kV.
Barrio Potrerillos, barrio El Centro, Villa San Pablo, barrio Buenos Aires, barrio Nueva York, barrio Cedrito, colonia Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caserío Los Montoya, caserío Alianza, colonia Las Lomas, Combali, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, cerro El Portillo, Liure, caserío La Rinconada, El Hato, El Carrizal, El Espinal, Piedra Campana, El Tamarindo y Aguas Zarcas.
Choluteca, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Maquelizo, San Ramón, Calpules, caserío Los Encuentros, aldeas Tres Ceibas, caserío Sabana Larga, Bajío, El Tablón, Salame y Samalaguaire.
Se despejará el transformador de potencia CHP-UM504, de 138 kV, para el reemplazo del cargador de baterías.
Quebrada Honda, Apacilagua, barrio El Cementerio, colonia Armenia, barrio El Centro, El Corrientón, caserío San Jones, caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar, El Guayabal, colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, caserío Las Casitas, La Ciénega, barrio El Tejar, Sabana Larga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire, Mezcales y zonas aledañas.
Aldeas S. O. S. Limón de la Cerca, Marcelino Champaña, colonia Villa de Jerez, colonia Felicidad, colonia Providencia, colonia Imprema, barrio Valle, Universidad Católica, UNAH, colonia Julio Midence, Choluteca Airport, residencial Andalucía II y III, Las Peñitas, El Divisadero, residencial Villas Madrigal, residencial Villas del Sol, Villa Florencia, Villas del Carmen, Ciudad Nueva, colonia Gracias a Cristo, residencial Montelimar, residencial Los Prados, residencial Palmera, residencial Blue, residencial Fontainebleau, residencial Blue II, residencial Vizcaya, Plaza Vizcaya, tienda Promaco, Recablín, Cuarto Batallón, residencial Los Llanos, iglesia Gran Comisión, trituradora de Promaco, bodegas Herco, colonia 15 de Septiembre y residencial Miramontes.
Tela, Arizona y Esparta, Atlántida, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Colonia Los Bomberos, residencial Atlante, colonia Los Fuertes, colonia Buenos Aires, UNICA (Universidad Católica de Honduras), colonia Miraflores, residencial Las Colinas y Lomas de Buenos Aires.
Mantenimiento general a la línea de transmisión L516 TEL-SIS y al circuito CTE-L311.
Colonia Merren, colonia Melgar #2, colonia Villa H, colonia San Juanes, barrio Mejía, colonia Bantral, barrio Independencia, colonia Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán, desde el centro comercial Uniplaza hasta la funeraria San José; bulevar 15 de Septiembre, desde los cementerios del barrio Mejía hasta la esquina del Banco Central; y avenida La República, desde Casa Rafael hasta el parque central.
La Ceiba, Atlántida, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Col. Dantoni, col. Edén, col. Sitrafa, col. Sitramedys, col. La Portuaria, Hospital Atlántida (nuevo), Hospital Suizo Hondureño, col. Sitramacsa, col. Pinanza, col. Hondutel, col. Esquípulas, col. Miramar, col. La Culata, col. Villa Real, col. Los Locutores, col. Alhambra, col. Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, col. El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel de la ENEE, col. Los Maestros, Energía, calle 8, desde la zona de Mazapán hasta el Banco de Occidente; avenida La República, desde el Hotel París hasta el centro penal; avenida San Isidro, desde Burger King hasta el muelle fiscal; Hotel Art Deco, barrio Inglés, barrio Higuerito, calle desde el centro penal I hasta el Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras y Hospital Centro Médico.
Municipios de Atlántida, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Col. López Bonito, residencial Pico Bonito, col. Alemán Bendeck, col. Mitch, col. Narciso Hernández, col. 9 de Septiembre, col. 13 de Abril, col. Elisia, municipio de El Porvenir, aldea Montevideo, aldea de Burgos, aldea El Pino (desde la gasolinera hacia La Ceiba), aldea El Pino (desde la gasolinera hacia Tela), aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, aldea Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo, municipio de San Francisco, col. Hyde, escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, 4.º Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, CAICESA, aldea El Naranjal, municipio de La Másica, aldea La Cumbre, col. Alemana, Pozo Sarco, Ríos Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, col. Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, residencial Villa Real, San Juan Pueblo, hidroeléctrica Los Laureles, hidroeléctrica Contempo, col. Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada y municipio de Esparta.
La Ceiba, Atlántida, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Col. Villa Linda, col. Los Pinos, col. Satélite, col. Las Vegas, barrio Danto, col. Melgar #2, col. Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, bombas del SANAA, col. La Esperanza, col. Yesenia Castillo, col. Dantillo, col. Villas del Carmen, col. Las Delicias, col. San Juanes, col. San Martín, col. Las Flores, col. La Ponce, col. Monte Cristo, col. Ramón Leva (Barranco Chele), residencial San Gabriel, LEYDE, col. Palmira, residencial Quinta San Fernando, col. Casa Blanca, col. Villa Santa Lucía, CRILA, col. Bajos de Palmira, col. Trejo, col. Universidad, col. Los Fotógrafos, col. Vista al Mar, col. El Búfalo, col. Gracias a Dios, col. Menonita, col. 26 de Junio, col. Lomas de Palmira, iglesia Gran Comisión, col. Rodas, col. Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito, col. Marisol 1 y 2, Villa Romana, col. Vista Palmira, col. Sitradeyde, col. Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, col. Roberto Padilla, col. Miramontes, col. 15 de Septiembre, col. Club de Leones, col. El Confite, col. Irías Navas, col. Villa Olímpica, col. Carril del 7, col. Carril del 8, col. Xochimilco, col. Municipal, col. Bonitillo, col. Rivera del Caribe, col. Cerrato y col. 1.º de Mayo.
Ramal Escuela Palmeras, col. San Isidro, col. Alameda, col. Los Laureles y Cervecería Hondureña.
Mantenimiento general a la línea de transmisión L516 TEL-SIS.
Col. Casa Blanca, col. Los Bomberos, col. Nueva Esperanza, cuenca del río Cangrejal (aldea El Naranjo, Las Mangas, aldea El Pital, aldea Río Viejo, aldea Yaruca, aldea Las Vegas, aldea Toncontín y aldea Urraco), col. Lempira, col. Herrero, col. San Judas, col. Azcona, col. Margie Dip, col. San José, col. Murcia, col. La Margarita, col. Suyapa, col. Canelas, Altos de Las Canelas, col. Las Mercedes, Plaza Premier, col. El Toronjal 1 y 2, Mall Mega Plaza, Diunsa, Hospital Vicente D'Antoni y carretera CA-13, desde la gasolinera Texaco Cangrejal hasta el Hotel Emperador.
Col. Villa del Este, col. Santander, col. Villa Hermosa, col. Magnolia, col. La Pizaty (sur), col. Riviera, col. Las Acacias (oeste), col. Panayotti, Hospital Oken's, col. Bella Vista, col. Carmen Elena, col. El Sauce, barrio Alvarado, barrio La Merced (oeste), barrio Imán (oeste), barrio Potreritos, avenida 14 de Julio, desde Plaza Las Banderas hasta el mercado San Isidro; avenida San Isidro, desde Maxi Despensa hasta la Escuela Morazán; y Hospital Medicentro.
Mantenimiento general a la línea de transmisión L516 TEL-SIS.
Col. El Manantial, col. Pizaty (norte), col. Las Acacias (este), col. Irías, col. Kawas (oeste), col. Sierra Pina, barrio San Miguel, col. Zelaya, barrio Alvarado (este), col. El Naranjal, CREDIA, barrio La Merced (este), barrio Imán (este), col. Saúl Guardado, barrio La Gloria, Estadio Ceibeño, barrio La Julia, col. Sarmiento, col. Pineda, barrio Los Luchadores, col. Los Cedros, barrio La Isla, barrio La Barra y Zona Viva.
La Ceiba, Jutiapa y Balfate, Atlántida y Colón de de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Col. El Roble, col. Los Doctores, res. Villa Mayte, res. Quinta Los Laureles, res. Monte Carlo, res. Monte Real, res. Monte Verde, res. Los Olivos, res. Andalucía, res. La Villa, res. La Gloria, res. San Jorge, aldea Satuyé, res. Vistas de Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, res. Lomas del Perú, Rancho Lima, res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, res. La Ensenada, aldea Cuyamel, res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tomalá, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Ríos Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, hotel Palma Real, generador La Gloria y hospital Loma de Luz.
Tocoa, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Col. El Roble, col. Los Doctores, res. Villa Mayte, res. Quinta Los Laureles, res. Monte Carlo, res. Monte Real, res. Monte Verde, res. Los Olivos, res. Andalucía, res. La Villa, res. La Gloria, res. San Jorge, aldea Satuyé, res. Vistas de Sayuyé, Boca Vieja, aldea Perú, res. Lomas del Perú, Rancho Lima, res. La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, res. La Ensenada, aldea Cuyamel, res. Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tomalá, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Ríos Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, hotel Palma Real, generador La Gloria y hospital Loma de Luz.
Sabá, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Sabá (colonias y barrios): barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, col. Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, col. La Castellana, Cholomena, col. Suiza, col. Las Palmas, col. Palma Real, col. Pradera I, II, III y IV, col. La Standard, col. Bella Vista, col. Hábitat, barrio Colombia, Montefresco y cooperativa Sabá.
Sabá (aldeas): Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo.
Standar Fruit Co.: empacadoras, Nerones, Copete I y II y Bohemia.
Tocoa, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua y Jahuillo.
Sonaguera, Colón de 8:30 am a 4:30 pm
Isletas y Standard Fruit Co. (empacadoras, Guanacaste, La Paz y Santa Inés).
Sonaguera y Trujillo, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Sonaguera (colonias y barrios) Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, el centro, barrio Cotacol, barrio Montefresco, Los Laureles, Los Castaños, col. 25 de Septiembre, barrio Abajo, col. Morazán, col. Wilfredo Ortiz, barrio San Martín y col. Porvenir.
Sonaguera (aldeas) Carriosles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, col. 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Ríos de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sina, Agua Caliente, col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Ríos Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.
Bonito Oriental y Limón, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Carbonales, Bonito Oriental, La Esperanza (Playa de Ganado, La Polla y Antigual), El Plantel, Machones, gasolinera Uno Bonito, El Feo, plantaciones de Standard Fruit Co., Piedra Blanca, Francia, Limoncito, municipio de Limón, Plan de Flores, Farallones e Icoteas.
Santa Rosa de Aguán, Trujillo y Santa Fe, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas y Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, margen izquierda (Ríos Claro, Santo Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena y La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silín, Moradel y Castilla (Puerto Castilla, Empresa Nacional Portuaria [ENP], Standard Fruit Co. y base naval).
Trujillo (barrios y colonias): barrio El Centro, Río Negro, El Cerrito, col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de Mayo, Cristales, barrio San Martín, col. Sixto Cacho, col. Manuel Bonilla, sector de la playa, col. 19 de Abril, Jericó, col. Los Maestros, Capiro, Centro, Hospital Salvador Paredes y centro penitenciario.
Municipio de Santa Fe: San Antonio, Guadalupe, playas de Mojaguay, Cunda, hidroeléctrica Betulia y Betulia.
Tocoa, Colón de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Tocoa (aldeas): parte de Corocito, Palmichal, San José del Cinco, El Briche, Quebrada de Agua, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre y res. Prado Verde.
Tocoa (colonias y barrios): Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán 2, Las Uvas, 18 de Septiembre, Hospital San Isidro y Bomberos.
Olanchito, Yoro de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.
Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.
Olanchito y Arenal, Yoro de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Olanchito (aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.
Olanchito, Yoro, y Esquipulas del Norte, Olancho de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Olanchito (colonias y barrios): barrio El Centro, col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, barrio La Estación, col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, barrio Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, barrio Abajo, Miranda Quezada y Hospital Aníbal Murillo Escobar.
Olanchito (aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadsa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril y Sabanas de Ceibita.
Olancho (aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesas, El Puente, empacadoras Barimasa y El Cinco.