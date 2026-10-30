EE UU ofrece 10 millones de dólares por información que permita capturar a “El Porky”

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos aumentó este viernes -30 de octubre- a 10 millones de dólares la recompensa por información sobre el paradero de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, señalado como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el territorio hondureño.
Archaga Carías permanece prófugo de la justicia hondureña desde el 13 de febrero de 2020, cuando se fugó de los juzgados de El Progreso, Yoro, mientras era trasladado para comparecer en una audiencia judicial.
Durante el escape, un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales y militares, irrumpió en las instalaciones judiciales y consiguió liberarlo. El hecho dejó cuatro agentes de seguridad muertos, junto a un integrante de la estructura criminal.
🚨 ¡El Gobierno de Estados Unidos ofrece $10 millones por información que lleve al arresto de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, líder de la MS-13 en Honduras! ¿Tiene información? Contacte al FBI por teléfono (WhatsApp, Signal o Telegram) al +1-832-267-1688. https://t.co/frbOjQVb27— U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 30, 2026
Antes de su fuga, Archaga Carías fue condenado en 2018 a 20 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
El anuncio de su recompensa lo realizó la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, mediante el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés).
El hondureño figura desde noviembre de 2021 en la lista de los diez fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Además, aparece en los registros de los criminales más buscados de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Antecedente
De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, Archaga Carías es uno de los miembros de mayor rango de la MS-13 en Honduras y se le atribuye dirigir actividades delictivas de la pandilla, entre ellas el narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos.
Las autoridades estadounidenses también lo señalan por su presunta participación en operaciones para importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
Entre los cargos federales que enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York figuran conspiración para cometer delitos de crimen organizado, conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras.