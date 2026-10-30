EE UU ofrece 10 millones de dólares por información que permita capturar a “El Porky”

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos aumentó este viernes -30 de octubre- a 10 millones de dólares la recompensa por información sobre el paradero de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, señalado como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el territorio hondureño.

Archaga Carías permanece prófugo de la justicia hondureña desde el 13 de febrero de 2020, cuando se fugó de los juzgados de El Progreso, Yoro, mientras era trasladado para comparecer en una audiencia judicial.

Durante el escape, un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales y militares, irrumpió en las instalaciones judiciales y consiguió liberarlo. El hecho dejó cuatro agentes de seguridad muertos, junto a un integrante de la estructura criminal.