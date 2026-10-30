Estaba en una clínica: capturan a supuesto líder de "Los Cheles" en tras enfrentamiento en Cortés

Cortés, Honduras.- Juan José Carranza Ramírez, de 29 años, fue capturado por las autoridades, que lo señalan como supuesto líder de la estructura criminal conocida como "Los Cheles". El hombre fue detenido durante un operativo en una clínica ubicada en la colonia El Mirador, en Puerto Cortés. Según las investigaciones, el sospechoso estaría vinculado con múltiples asesinatos registrados en los antiguos campos bananeros de El Progreso, así como en los sectores de los Bajos de Choloma y La Lima.

Las autoridades identifican a Carranza Ramírez como uno de los principales integrantes de la estructura delictiva "Los Cheles", cuyos miembros mantienen conflictos con otros grupos criminales que operan en el Valle de Sula. La captura de Carranza ocurrió después de un enfrentamiento armado registrado en los Bajos de Choloma, donde, de manera preliminar, se reportó la muerte de tres personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las víctimas de ese hecho se encontraría un familiar del supuesto líder de "Los Cheles". Tras el enfrentamiento, las autoridades incrementaron la presencia policial en la zona.