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Capturan a hombre que abusaba sexualmente de su hijastra en Choloma

En el sector López Arellano del municipio de Choloma fue capturado un individuo, acusado de abusar de su hijastra de 16 años en reiteradas ocasiones

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 13:01
Capturan a hombre que abusaba sexualmente de su hijastra en Choloma

El acusado es un joven de 23 años de edad, quien cometía sus crímenes sexuales cuando la madre de su hijastra no estaba presente en casa.

 Foto: Policía Nacional Región Valle de Sula

Choloma, Cortés.- Un hombre acusado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Choloma, Cortés.

El individuo, de 23 años de edad, fue aprehendido en el sector López Arellano de la ciudad maquilera.

De acuerdo al reporte policial, el sujeto aprovechaba cuando no estaba su pareja en casa para ultrajar a la menor de 16 años, acto que cometió en múltiples ocasiones.

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Uno de los familiares se enteró de los crímenes sexuales, por lo que interpuso la denuncia a las autoridades policiales.

El sujeto fue remitido a la fiscalía correspondiente para continuar con su proceso judicial.

Delitos sexuales sin parar

Los delitos sexuales siguen afectando a cientos de mujeres, jóvenes y menores de edad en el territorio nacional.

El pasado 31 de julio, en el departamento de Comayagua fue arrestado un hombre de 46 años, al cual se le acusa por violación y otras agresiones sexuales en contra de una menor.

Al ciudadano, residente del municipio de Villa de San Antonio, se le giró una orden de captura desde el pasado 25 de junio por parte del Juzgado Seccional de Letras de Comayagua.

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El acusado, de 46 años de edad, fue detenido en Villa de San Antonio, Comayagua.

El acusado, de 46 años de edad, fue detenido en Villa de San Antonio, Comayagua.

 (Foto: Udep-3 Comayagua)

Un día despúes -1 de agosto-, agentes policiales detuvieron en Tegucigalpa a un joven de 19 años a quien se le acusa de violación agravada en contra de su propio primo.

Según detalló la portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Jocelyn Mairena, el detenido venía abusando de su pariente en reiteradas ocasiones desde 2024.

Al joven lo remitieron a las autoridades correspondientes para responder ante la justicia por los cargos por los que se le imputa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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