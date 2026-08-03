Capturan a hombre que abusaba sexualmente de su hijastra en Choloma

Choloma, Cortés.- Un hombre acusado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Choloma, Cortés. El individuo, de 23 años de edad, fue aprehendido en el sector López Arellano de la ciudad maquilera. De acuerdo al reporte policial, el sujeto aprovechaba cuando no estaba su pareja en casa para ultrajar a la menor de 16 años, acto que cometió en múltiples ocasiones.

Uno de los familiares se enteró de los crímenes sexuales, por lo que interpuso la denuncia a las autoridades policiales. El sujeto fue remitido a la fiscalía correspondiente para continuar con su proceso judicial.

Delitos sexuales sin parar

Los delitos sexuales siguen afectando a cientos de mujeres, jóvenes y menores de edad en el territorio nacional. El pasado 31 de julio, en el departamento de Comayagua fue arrestado un hombre de 46 años, al cual se le acusa por violación y otras agresiones sexuales en contra de una menor. Al ciudadano, residente del municipio de Villa de San Antonio, se le giró una orden de captura desde el pasado 25 de junio por parte del Juzgado Seccional de Letras de Comayagua.