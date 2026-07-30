Cae mujer acusada de explotación sexual contra su sobrina con discapacidad

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo la amenaza de asesinar a su madre si hablaba, una niña de 14 años con discapacidad vivió un calvario a manos de quien debía protegerla: su propia tía.
La sospechosa, una mujer de 27 años originaria de Tatumbla, Francisco Morazán, fue capturada en las últimas horas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada por los delitos de explotación sexual y complicidad en violación en perjuicio de su sobrina.
La historia salió a la luz tras la denuncia de la madre de la menor. La mujer solía dejar a la niña bajo el cuidado de su cuñada mientras salía a trabajar. Sin embargo, la sospecha se encendió cuando varios vecinos le advirtieron que la tía salía con frecuencia y de forma inusual junto a la adolescente.
Al ser consultada por su progenitora, la niña rompió el silencio y reveló la trama de abusos:
La tía la llevaba hasta un motel situado en las cercanías de la aldea Villavieja, en el lugar, la obligaba a sostener relaciones sexuales con un desconocido. Al finalizar el acto, el sujeto le pagaba dinero en efectivo a la mujer.
Para garantizar la impunidad, la agresora amenazaba a la niña con quitarle la vida a su madre si contaba lo sucedido.
Tras recibir la denuncia, agentes de la Unidad Contra Delitos de Usurpación de la DPI iniciaron las indagaciones y recabaron los elementos probatorios necesarios.
Con las evidencias, el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa emitió la orden de captura desde febrero de 2025.
Mediante trabajos de inteligencia, seguimiento y vigilancia, las autoridades lograron ubicar a la imputada, quien ya fue remitida a los juzgados capitalinos para que enfrente el proceso legal por los graves delitos que se le imputan.