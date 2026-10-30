Policía Harold Perdomo es declarado culpable por homicidio de Keyla Martínez

Comayagua, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable este viernes 30 de octubre al oficial de policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento por el delito de homicidio en perjuicio de la joven Keyla Patricia Martínez, tras la repetición del juicio oral y público. La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien detalló que los jueces determinaron por unanimidad la responsabilidad penal del agente policial, luego de analizar los medios de prueba presentados durante el proceso. De acuerdo con la resolución judicial, las pruebas médicas y forenses establecieron que la causa de muerte de la estudiante de Enfermería, Keyla Martínez, fue homicidio por asfixia, elemento que sustentó la decisión del tribunal de emitir un fallo condenatorio contra Perdomo Sarmiento.

Asimismo, los jueces revocaron las medidas cautelares que cumplía el imputado y ordenaron imponerle prisión preventiva, debido a la gravedad del delito por el que fue declarado culpable.

Por unanimidad de votos el #TribunalDeSentencia de #Siguatepeque encontró culpable de Homicidio al agente de policía Harold Perdomo Sarmiento en perjuicio de Keyla Patricia Martínez, la Audiencia de Individualización de la Pena Concreta para el 16 de noviembre a las 9 de la mañana.Los Jueces ordenaron revocar las medidas cautelares al agente de policía y ordenan que cumpla la medida de la prisión preventiva. — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) October 30, 2026

En consecuencia, el expolicía deberá permanecer recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara mientras continúa el proceso judicial y se determina la pena que deberá cumplir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por otra parte, el Poder Judicial programó para el próximo lunes 16 de noviembre la audiencia de individualización de la pena, en la que las partes procesales presentarán sus argumentos para establecer los años de prisión que recibirá el condenado.

Antecedentes del caso

Harold Perdomo había sido condenado en 2023 por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión, sin embargo, el Ministerio Público presentó en 2024 un recurso de casación y, en 2026, la Sala de lo Penal ordenó repetir el juicio oral y público. El caso se remonta a la noche del 6 de febrero de 2021, cuando Keyla Patricia Martínez fue detenida por supuestamente incumplir las restricciones de circulación establecidas durante la pandemia de covid-19 y trasladada a la estación policial número 10 de La Esperanza, Intibucá.