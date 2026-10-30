¿Ya fue identificado? Esto se sabe del sospechoso de planear atentados contra el puerto de Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Honduras capturaron a un hombre luego de que el servicio de inteligencia de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) alertara de "posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés", el más importante del país centroamericano y situado en el litoral del Caribe, informó este viernes el gobierno. La Secretaría de Seguridad de Honduras dijo en sus redes sociales que "de acuerdo con las alertas recibidas, un individuo habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias, señalando además posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional". La Secretaría de Seguridad no precisó más detalles de la operación ni la identidad del detenido.

La misma fuente señaló que "ante la naturaleza y gravedad de estas amenazas, los equipos especializados desarrollaron diligencias de investigación, logrando identificar y requerir al ciudadano señalado, quien será objeto de las actuaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas". Destacó la importancia de la cooperación internacional y la articulación operativa con el Ministerio Público (Fiscalía) para prevenir amenazas contra la seguridad nacional, proteger la infraestructura estratégica y responder oportunamente ante posibles riesgos asociados a actos de terrorismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La denuncia de posibles atentados trasciende después de que el Parlamento hondureño aprobó en los últimos días la imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua, para líderes de pandillas y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño.

Investigado

César Ruiz, jefe de la DPI en San Pedro Sula, explicó que dos equipos policiales participan en las investigaciones, confirmando que ya se requirió a un hombre que estaría relacionado con las publicaciones difundidas en redes sociales. "Necesitamos establecer una perfilación, determinadas costumbres, movimientos y relaciones interpersonales", manifestó. Ruiz detalló que al ciudadano también se le practicó una entrevista y se realizaron inspecciones en su vivienda y lugar de trabajo, por lo que se está a la espera de los informes de esas actuaciones para incorporarlos al expediente investigativo. "Estamos esperando que sean sometidos a los laboratorios para ver cuál es el resultado (...) más la información de campo que se logre recolectar, saber a qué nos enfrentamos, confirmar o descartar este tipo de situación", notificó.

Alerta por EE UU