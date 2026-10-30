El ICE lo señala por cargos que la Fiscalía no presentó: el caso del migrante Amaury Monsalve en EEUU

Washington, Estados Unidos.- Un "pequeño" error cambió la vida de Amaury Monsalve en un abrir y cerrar de ojos, pero también la de su familia. Esta es la historia de un migrante venezolano cuyo caso ha llegado a medios internacionales. Amaury Monsalve es un entrenador de béisbol venezolano que tiene más de 20 años de vivir en Estados Unidos. Recientemente fue detenido por la Policía Metropolitana de Washington.

El domingo 18 de octubre, a las 4:15 de la mañana, Amaury trabajaba como conductor privado cuando agentes de la Policía Metropolitana lo detuvieron por una infracción de tránsito, luego de cruzar un semáforo en rojo.

Sin embargo, durante las inspecciones, los agentes encontraron recipientes abiertos de alcohol, un arma de fuego, municiones y sustancias sospechosas. Por este motivo, arrestaron a Amaury y a sus pasajeros. La familia del venezolano sostiene que él desconocía la existencia de esos objetos y que únicamente estaba realizando su trabajo como conductor. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al día siguiente, el panorama cambió para Amaury. La Fiscalía Federal decidió no presentar cargos en su contra por las municiones, el arma de fuego y las sustancias encontradas. Pese a ello, no fue liberado. Un conflicto migratorio que se remonta a varios años atrás complicó su situación legal. Para entender lo ocurrido, es necesario conocer cómo comenzó su proceso migratorio en Estados Unidos y qué sucedió durante ese trámite.

El conflicto migratorio que impidió su liberación

Amaury llegó a Estados Unidos en 2003 y, en 2006, obtuvo la residencia permanente. En 2020 solicitó la naturalización, pero un "pequeño" error terminó complicando su situación migratoria. Durante el proceso, las autoridades detectaron que uno de sus hijos, Sebastián, quien ahora tiene 20 años, no había sido incluido en los formularios originales de residencia. Esta omisión fue considerada por las autoridades como una declaración falsa para obtener el beneficio migratorio. La familia de Amaury sostiene que se trató de un error del abogado que preparó los documentos. Además, afirma que, en ese momento, el venezolano tenía un nivel de inglés "bajo" y no se percató de la omisión. También señala que Sebastián, su hijo mayor, quien tiene autismo, siempre ha estado presente en su vida. Tras detectar esa discrepancia, las autoridades le denegaron la naturalización y comenzó un proceso de deportación.

Orden de deportación

El 19 de octubre de 2026, Amaury debía presentarse a una audiencia de inmigración en Virginia. Sin embargo, permanecía bajo custodia policial por el arresto ocurrido un día antes y no pudo asistir. Sus abogados sí comparecieron. Ante la ausencia de Amaury, la jueza ordenó su deportación. Sus abogados apelaron la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, un recurso que todavía está pendiente de resolución. El 30 de octubre, a las 4:54 de la mañana, Amaury fue trasladado desde un centro de detención en Virginia hasta el centro de detención de ICE en Luisiana. El traslado impidió que su familia pudiera visitarlo y abrazarlo. Ahora, el venezolano se encuentra a kilómetros de distancia de sus seres queridos.

La polémica publicación del ICE

El 27 de octubre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó un mensaje en su cuenta de X en el que calificó a Amaury como "criminal ilegal", en alusión a los señalamientos relacionados con armas y drogas tras su arresto, pese a que la Fiscalía había decidido no presentar cargos penales en su contra por esos hechos. La publicación cayó como un balde de agua fría para su familia, especialmente para sus hijos: Sebastián y su hijo menor, de 18 años, quien es estudiante universitario y beisbolista.

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