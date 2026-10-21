Migrante hondureño atacó con un martillo a dos agentes de ICE en Nueva Jersey, EEUU

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Reinieri De Jesús Licona Amador, un hondureño de 27 años, fue acusado de atacar a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una intervención de tráfico en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El incidente se registró el pasado 4 de octubre en el condado de Camden. Según las autoridades, los agentes lo interceptaron en Gibbsboro después de revisar la matrícula del vehículo en el que se conducía, la cual permitió conocer su situación migratoria irregular.

El informe policial destaca que los agentes federales se acercaron al automóvil uniformados y con sus placas de identificación a la vista.