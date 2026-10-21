Migrante hondureño atacó con un martillo a dos agentes de ICE en Nueva Jersey, EEUU

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Reinieri De Jesús Licona Amador, un hondureño de 27 años, fue acusado de atacar a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una intervención de tráfico en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.
El incidente se registró el pasado 4 de octubre en el condado de Camden. Según las autoridades, los agentes lo interceptaron en Gibbsboro después de revisar la matrícula del vehículo en el que se conducía, la cual permitió conocer su situación migratoria irregular.
El informe policial destaca que los agentes federales se acercaron al automóvil uniformados y con sus placas de identificación a la vista.
Cuando los agentes se aproximaron, presuntamente Amador tomó un martillo que estaba en el asiento trasero del vehículo. Posteriormente, se ubicó junto a la puerta del pasajero y golpeó en varias ocasiones a los funcionarios.
Ante la agresión, los agentes respondieron utilizando gas pimienta contra el hondureño.
Uno de los oficiales que participó en la intervención relató que temió por su vida, mientras que el otro sostuvo que los golpes podrían haberles provocado "lesiones graves y potencialmente mortales".
En el vehículo también viajaba otro hondureño, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.
Según las autoridades, Licona Amador se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y tenía una orden definitiva de deportación emitida por un juez de inmigración.
El hondureño fue acusado de agredir a agentes federales con un arma peligrosa y compareció ante las autoridades judiciales en el centro de detención de Elizabeth, Nueva Jersey.