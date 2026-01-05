Fundación Arcadia exige liberación de presos políticos y fin de la censura en Venezuela

Arcadia advirtió que la salida de Maduro no implica, por sí sola, el desmantelamiento del sistema de represión estatal, el cual —según la organización— continúa operando bajo nuevas figuras de poder con respaldo institucional y militar dentro del país.

En un pronunciamiento público, la fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos sostuvo que la actuación de Estados Unidos marca un punto de quiebre, al ir más allá de las fórmulas diplomáticas que, a su juicio, no lograron detener la crisis venezolana ni las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.

Nueva York, Estados Unidos.- La organización no gubernamental Fundación Arcadia fijó su posición ante la operación denominada “Resolución Absoluta”, ejecutada por Estados Unidos, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ante este escenario, la ONG exigió al Departamento de Estado de Estados Unidos que establezca de manera inmediata dos condiciones básicas como prueba de una ruptura real con el modelo represivo: la liberación total de los presos políticos y el restablecimiento pleno de la libertad de prensa en Venezuela.

En relación con los detenidos, la fundación demandó la liberación inmediata, plena y sin condicionamientos de todas las personas consideradas presos políticos, incluyendo aquellas en condición de desaparición forzada o incomunicación, así como la restitución del contacto con sus familiares y abogados, bajo verificación independiente.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre la libertad de prensa, la organización reclamó el cese inmediato del cerco informativo, el levantamiento de la censura, la restitución de señales bloqueadas y la suspensión de medidas administrativas que limitan el derecho de los ciudadanos a informarse, tras denunciar nuevas restricciones atribuidas a Conatel en Caracas.

La fundación subrayó que estas exigencias no son accesorias ni negociables, sino el punto de partida mínimo de cualquier transición legítima, al considerar que sin libertad personal ni acceso a información libre no existe protección efectiva de la población.

La Fundación Arcadia instó al gobierno de Estados Unidos a condicionar cualquier reconocimiento político, alivio económico o interlocución internacional al cumplimiento verificable de estas demandas, al advertir que sin la liberación de los presos políticos y sin libertad de prensa no habrá transición democrática, sino continuidad del sistema bajo otro rostro.