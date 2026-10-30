Salud investiga muerte de mujer de 58 años por sospecha de dengue grave

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) investigan la muerte de una mujer de 58 años que falleció al llegar al Hospital Escuela de la capital de Honduras, y cuyo deceso podría estar relacionado con dengue grave.

Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que la paciente procedía de la colonia 3 de Mayo en Comayagüela y murió cuando llegó a las instalaciones del centro asistencial.

El funcionario explicó que realizan las investigaciones necesarias a través de entrevistas con sus familiares para conocer los síntomas que presentó la fémina antes de fallecer.

También se tomó una muestra de sangre, la cual fue llevada a procesar al Laboratorio Nacional de Virología. Los resultados permitirán confirmar o descartar si el dengue grave fue la causa de muerte.