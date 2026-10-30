Salud investiga muerte de mujer de 58 años por sospecha de dengue grave

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) investigan la muerte de una mujer de 58 años que falleció al llegar al Hospital Escuela de la capital de Honduras, y cuyo deceso podría estar relacionado con dengue grave.
Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que la paciente procedía de la colonia 3 de Mayo en Comayagüela y murió cuando llegó a las instalaciones del centro asistencial.
El funcionario explicó que realizan las investigaciones necesarias a través de entrevistas con sus familiares para conocer los síntomas que presentó la fémina antes de fallecer.
También se tomó una muestra de sangre, la cual fue llevada a procesar al Laboratorio Nacional de Virología. Los resultados permitirán confirmar o descartar si el dengue grave fue la causa de muerte.
"Al obtener el resultado estaremos confirmando o descartando que haya sido la causa básica de su muerte por dengue grave", explicó Mejía.
El epidemiólogo aclaró que, hasta el momento, Honduras registra oficialmente cuatro fallecimientos por dengue grave: uno en Olancho, dos en Choluteca y uno en la capital.
De confirmarse que la muerte de la mujer está relacionada con esta enfermedad, la cifra nacional aumentaría a cinco decesos en lo que va de 2026.
El especialista advirtió que el comportamiento epidemiológico del dengue mantiene una tendencia ascendente en el territorio nacional.
De acuerdo con los registros de la Sesal, el país acumula 12,281 casos sospechosos de dengue desde la semana epidemiológica 1 hasta la 42.
Según los registros semanales brindados por Mejía, en la última semana reportaron 692 nuevos contagios de la enfermedad provocada por el zancudo transmisor.
Ante el aumento de casos, las autoridades recomiendan eliminar las botellas, latas y llantas que puedan acumular agua en las viviendas, debido a que estos objetos se convierten en criaderos del zancudo transmisor Aedes aegypti.
Aconsejan a la población solicitar en los centros de salud el biológico BTI, utilizado para eliminar las larvas del mosquito en los recipientes donde se almacena agua.
A los líderes comunitarios de barrios y colonias coordinar con las autoridades sanitarias las jornadas de fumigación y eliminación de criaderos.