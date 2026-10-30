Halloween: la historia detrás de su origen, las brujas y su importancia mundial

Tegucigalpa, Honduras.- Cada 31 de octubre, millones de personas alrededor del mundo celebran Halloween, una festividad conocida por los disfraces, las calabazas, la tradicional búsqueda de dulces y las decoraciones aterradoras. Sin embargo, detrás de estas actividades existe una historia que se remonta a más de 2,000 años y que tiene sus raíces en antiguas tradiciones de los pueblos celtas, mucho antes de que la celebración adquiriera la popularidad que tiene actualmente. El origen de Halloween está relacionado con Samhain, una festividad celta cuyo nombre suele interpretarse como "final del verano" y que marcaba el cierre de la temporada de cosechas, la llegada del invierno y el comienzo de un nuevo ciclo. Para estas comunidades, el año estaba dividido en dos grandes períodos, uno relacionado con la luz y otro con la oscuridad, por lo que esta celebración representaba una transición importante tanto en sus actividades agrícolas como en sus creencias espirituales.

De acuerdo con las antiguas tradiciones, durante Samhain la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba, lo que permitía que los espíritus regresaran temporalmente al mundo terrenal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por esa razón, las comunidades realizaban encuentros, rituales y grandes fogatas con las que buscaban protegerse de las entidades consideradas malignas y mantener alejados a los espíritus que podían representar una amenaza.



¿Qué significa Halloween?

El nombre Halloween proviene de la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa "víspera de Todos los Santos" y hace referencia a la celebración cristiana del 1 de noviembre.

Durante la expansión del cristianismo, distintas conmemoraciones religiosas comenzaron a incorporarse al calendario en fechas cercanas a festividades populares anteriores, lo que permitió que las tradiciones vinculadas con Samhain convivieran con las celebraciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Con el paso del tiempo, estas costumbres se mezclaron y contribuyeron a formar parte de la identidad cultural de Halloween, aunque su transformación fue un proceso gradual y no una sustitución inmediata de las antiguas prácticas.



¿Y las brujas?

La figura de las brujas quedó asociada con los relatos populares sobre reuniones nocturnas, escobas, calderos, gatos negros y pociones, elementos que con el tiempo se incorporaron a las representaciones tradicionales de Halloween.

Sin embargo, es importante aclarar que las brujas no fueron el origen de Halloween ni existe evidencia histórica de que Samhain fuera una celebración dedicada específicamente a ellas. Su asociación con la Noche de Brujas surgió de la mezcla de antiguas creencias paganas, tradiciones populares y supersticiones europeas.

Actualmente, las brujas son uno de los personajes más representativos de Halloween y aparecen en disfraces, decoraciones y relatos de terror, como parte de la evolución cultural que ha experimentado esta festividad a lo largo de los siglos.



Importancia mundial

Halloween pasó de ser una festividad relacionada con los ciclos de la naturaleza y las antiguas creencias espirituales a convertirse en una celebración internacional que combina elementos religiosos, tradiciones populares y entretenimiento.