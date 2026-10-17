Ideas de disfraces para Halloween 2026: los mejores looks y tendencias

Fuera del ránking de Google, pero en el segundo puesto del estudio de BC.Game, está Pennywise, de It. Para transformarte en él, enfúndate un traje gris con pompones al frente y una gorguera de tul en cuello y puños. Pinta el rostro de blanco, resalta los ojos en amarillo, coloca cabello naranja y lleva un globo rojo.