Ideas de disfraces para Halloween 2026: los mejores looks y tendencias

Halloween 2026 cae en sábado y las listas de tendencias ya tienen protagonistas. Google dio a conocer su ranking de disfraces con mayor alza de búsquedas, y en la cima aparecen un unicornio de película de terror, un juguete antiestrés y personajes de Obsession y The Odyssey.
Este año, las tendencias de disfraces las abre Miranda Priestly, de The Devil Wears Prada. Para convertirte en ella, puedes ponerte una peluca de bob plateado, un vestido morado con abrigo negro de piel sintética. Remata con gafas oscuras grandes, medias transparentes, guantes negros y una revista con anotaciones.
Otras opciones populares son Athena y Odiseo, de The Odyssey. Para ser Athena, cúbrete con un vestido largo sin mangas en lino color hueso y echa un chal crema sobre la cabeza.
Para ser Odiseo, crea o compra una armadura de cuero envejecido, calza un casco con cresta roja y deja caer una capa sobre un pantalón negro.
En el noveno lugar de los disfraces infantiles de Google está Michael Jackson, en su época de Thriller. Para lograrlo, viste una chaqueta roja con chevrones hechos de cinta negra, un pantalón rojo, calcetines blancos y mocasines negros. Aplica una crema gris verdosa con sombras bajo los ojos para el toque zombi.
En los dúos de Google aparece Allie y Dean, de Off Campus. Para ser ella, ponte un vestido largo verde de escote profundo y estampado de selva, con aretes de aro dorados grandes y sandalias de tiras. Para ser él, usa un traje de vuelo verde oliva con parches al estilo de Top Gun.
En el primer lugar de los disfraces infantiles de Google se ubica Dolly Parton. Para encarnarla, coloca una peluca rubia platino de mucho volumen y viste un vestido con pedrería. Añade maquillaje marcado y uñas acrílicas largas.
Fuera del ránking de Google, pero en el segundo puesto del estudio de BC.Game, está Pennywise, de It. Para transformarte en él, enfúndate un traje gris con pompones al frente y una gorguera de tul en cuello y puños. Pinta el rostro de blanco, resalta los ojos en amarillo, coloca cabello naranja y lleva un globo rojo.
En el primer lugar del estudio de BC.Game se encuentra K-Pop Demon Hunters. Para parecerte a sus protagonistas, ponte una peluca de color pastel, rosa para Mira o lila claro para Rumi. Combínala con ropa de escenario a elección.
En los primeros lugares del ránking general de Google aparece Agamemnon, de The Odyssey. Para encarnarlo, pon una capa sobre los hombros, viste una falda corta de tela gruesa y coloca brazales anchos en bronce opaco, casco negro con una gran cresta del mismo color, elevarán completamente el atuendo.
En el tercer lugar del ránking general de Google figura Nikki Freeman, de Obsession. Para ser ella, viste un top de estampado animal en rojo y negro con shorts de cuero negro y botas hasta la rodilla. Agrega un collar plateado y salpica el atuendo con sangre falsa.
En el segundo lugar del listado general de Google se coloca NeeDoh. Para convertirte en el juguete, construye una estructura cúbica de espuma y fórrala con tela de color saturado. Deja aberturas para el rostro y los brazos.
En la primera posición del listado de tendencias de Google está Buddy, el unicornio de la película del mismo nombre. Para lograrlo, enfúndate un mono holgado de felpa naranja y cose un corazón al frente. Suma orejas, un cuerno y una sonrisa fija pintada.