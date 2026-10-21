Alcaldía paraguaya dice "no" a disfraces diabólicos y celebración de Halloween por segundo año

Asunción, Paraguay.- El municipio paraguayo de Caapucú, en el departamento de Paraguarí (sur), prohibió por segundo año consecutivo la celebración de Halloween y el uso de disfraces "diabólicos" en lugares públicos, al considerarla una fiesta que usa símbolos alusivos a la muerte.

En declaraciones a la emisora local 780, el intendente (alcalde), Gustavo Penayo, del gobernante Partido Colorado, recordó este miércoles que la medida está vigente desde el 20 de octubre de 2025, cuando la Junta Municipal de Caapucú aprobó por mayoría una resolución que prohíbe "toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas" alusivas a Halloween.

La resolución indicó que Halloween es una fiesta de origen extranjero con "contenidos ajenos a las tradiciones espirituales" y cristianas del pueblo paraguayo y que introduce "símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición".