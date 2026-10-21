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Alcaldía paraguaya dice "no" a disfraces diabólicos y celebración de Halloween por segundo año

El intendente Gustavo Penayo anunció multas para quienes incumplan la medida y controles policiales el 30 y 31 de octubre para que se respete la prohibición

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 17:38
Alcaldía paraguaya dice no a disfraces diabólicos y celebración de Halloween por segundo año

La resolución, aprobada en 2025, considera que esta festividad contiene símbolos vinculados con la muerte y la superstición, y promueve actividades alternativas basadas en la fe y la solidaridad cristiana.

 Foto: EFE.

Asunción, Paraguay.- El municipio paraguayo de Caapucú, en el departamento de Paraguarí (sur), prohibió por segundo año consecutivo la celebración de Halloween y el uso de disfraces "diabólicos" en lugares públicos, al considerarla una fiesta que usa símbolos alusivos a la muerte.

En declaraciones a la emisora local 780, el intendente (alcalde), Gustavo Penayo, del gobernante Partido Colorado, recordó este miércoles que la medida está vigente desde el 20 de octubre de 2025, cuando la Junta Municipal de Caapucú aprobó por mayoría una resolución que prohíbe "toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas" alusivas a Halloween.

La resolución indicó que Halloween es una fiesta de origen extranjero con "contenidos ajenos a las tradiciones espirituales" y cristianas del pueblo paraguayo y que introduce "símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición".

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"Está prohibido (usar) disfraces diabólicos por la calle", remarcó Penayo e indicó que los "rebeldes" que incumplan la medida serán sancionados con multas.

Además, destacó que la Policía Municipal intensificará los controles durante los días 30 y 31 de octubre, acompañados de guardias de seguridad "que tienen su cachiporra (garrote)".

El funcionario aseguró que si encuentran infractores, ellos recibirán "alguna dolencia para que aprendan".Igualmente, defendió que la resolución no contraviene el derecho a la libertad de expresión o de culto que establece la Constitución de Paraguay.

"Vos podés ser satánico en tu casa y vos podés hacer tu adoración en privado", enfatizó el intendente en declaraciones a la radio local Universo.

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La resolución también insta a las instituciones educativas, culturales y religiosas a organizar actividades alternativas para fortalecer "los valores de la vida, la fe y la solidaridad cristiana", especialmente con motivo del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, fiestas que se conmemoran los días 1 y 2 de noviembre.

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Redacción web
Agencia EFE

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