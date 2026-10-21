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Beliween 2026: Lo que se sabe de la icónica fiesta de disfraces de Belinda

Con Halloween a 10 días, Belinda aún guarda en secreto la fecha y el lugar de su Beliween, y un video de Maussan sugiere naves y criaturas de otros mundos

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 12:10
Beliween 2026: Lo que se sabe de la icónica fiesta de disfraces de Belinda

Los datos concretos del evento permanecen bajo reserva.

 Foto: Instagram | @beliween

Ciudad de México, México.- Jaime Maussan, comunicador conocido por sus investigaciones sobre fenómenos extraterrestres, anunció en un video que el Beliween 2026, la fiesta de Halloween de la cantante Belinda, tendría una temática de contacto extraterrestre.

"En las últimas horas se han detectado señales inexplicables y actividad inusual que apuntan a un posible contacto extraterrestre", dice Maussan al abrir el material, en el que aparece dentro de una nave.

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Después menciona por su nombre a la celebración: "la fecha ha sido identificada, el lugar bajo estricta vigilancia y hay un nombre que se repite en todas las señales recibidas, Beliween", agrega.

El video presenta el evento como el punto de reunión de "seres de distintas galaxias".

Beliween 2026: Lo que se sabe de la icónica fiesta de disfraces de Belinda
(Foto: Captura de pantalla | Instagram @beliween)

El anuncio llega a 10 días de Halloween y con un rumbo distinto al que sugerían las pistas previas.

A finales de septiembre, la cantante publicó fotografías de los preparativos junto a su perro Popper, con el mensaje "Beliween, más spooky que nunca en El Castillo Del Terror como siempre".

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Las imágenes mostraban calabazas, monstruos, figuras coleccionables y payasos.

El nombre Beliween nace de mezclar el apodo de la artista, "Beli", con la palabra Halloween.

La primera edición se celebró en octubre de 2024 y tuvo una alfombra roja por la que desfilaron figuras del espectáculo y las redes sociales.

Aquella vez Belinda se caracterizó, entre otros personajes, como Lucy Westenra, de "Drácula". En 2025 eligió a Greta, de Gremlins.

Las dos ediciones anteriores se realizaron el 30 de octubre, de acuerdo, aunque la organización no ha confirmado fecha para este año. Tampoco se ha revelado el disfraz con el que la cantante se presentará.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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