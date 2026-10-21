Beliween 2026: Lo que se sabe de la icónica fiesta de disfraces de Belinda

Ciudad de México, México.- Jaime Maussan, comunicador conocido por sus investigaciones sobre fenómenos extraterrestres, anunció en un video que el Beliween 2026, la fiesta de Halloween de la cantante Belinda, tendría una temática de contacto extraterrestre. "En las últimas horas se han detectado señales inexplicables y actividad inusual que apuntan a un posible contacto extraterrestre", dice Maussan al abrir el material, en el que aparece dentro de una nave.

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Después menciona por su nombre a la celebración: "la fecha ha sido identificada, el lugar bajo estricta vigilancia y hay un nombre que se repite en todas las señales recibidas, Beliween", agrega. El video presenta el evento como el punto de reunión de "seres de distintas galaxias".

El anuncio llega a 10 días de Halloween y con un rumbo distinto al que sugerían las pistas previas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A finales de septiembre, la cantante publicó fotografías de los preparativos junto a su perro Popper, con el mensaje "Beliween, más spooky que nunca en El Castillo Del Terror como siempre".

Las imágenes mostraban calabazas, monstruos, figuras coleccionables y payasos.