Captan a Emma Watson y el ex de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères

Ciudad de México, México.- Los rumores desde diciembre de una posible relación entre la actriz de Hollywood, Emma Watson, y el reconocido empresario y expareja de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères, se habrían confirmado luego que la pareja fuera captada en varios restaurantes e incluso besándose en el aeropuerto.
Según las imágenes publicadas por Quien.com, la relación no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Sin embargo, las imágenes de sus cenas románticas, salidas con amigos y besos en el aeropuerto darían pie afirmar que su relación está viento en popa.
La publicación de la revista mexicana indica que la primera aparición de la pareja fue en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos predilectos de la élite global, poco tiempo después fueron vistos en Punta Mita, el enclave más exclusivo del Pacífico mexicano.
Los encuentros entre ambos continuaron, esta vez en la Ciudad de México, donde Watson y Hevia Baillères fueron vistos en diferentes lugares, lo que elevó los rumores, dejando claro que sus rumores no eran encuentros casuales.
Cabe mencionar que hasta el momento la pareja ha sido discreta para manejar su relación.
Emma Watson es una reonocida actriz, especialmente por su papel como Hermione Granger en Harry Potter. Siempre ha mantenido su vida personal muy privada.
Mientras que Hevia Baillères es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías transformadoras.
El empresario mexicano sostuvo una relación con la cantante Belinda, quien tras finalizar su romance escribió su sencillo "Heterocromía" donde denunció el clasismo que sufrió de su expareja.