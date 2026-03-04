Captan a Emma Watson y el ex de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères

Ciudad de México, México.- Los rumores desde diciembre de una posible relación entre la actriz de Hollywood, Emma Watson, y el reconocido empresario y expareja de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères, se habrían confirmado luego que la pareja fuera captada en varios restaurantes e incluso besándose en el aeropuerto.

Según las imágenes publicadas por Quien.com, la relación no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Sin embargo, las imágenes de sus cenas románticas, salidas con amigos y besos en el aeropuerto darían pie afirmar que su relación está viento en popa.

La publicación de la revista mexicana indica que la primera aparición de la pareja fue en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos predilectos de la élite global, poco tiempo después fueron vistos en Punta Mita, el enclave más exclusivo del Pacífico mexicano.