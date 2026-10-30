Honduras cierra Mundial y Festival Sub-15 recibiendo goleada y conoce su puesto

La 'Mini H' , dirigida por Cristian Aleza , se enfrentó al combinado sudamericano en uno de los encuentros destinados a definir las posiciones finales del certamen. Chile llegaba motivado después de vencer a Nigeria y confirmó su buen momento con una contundente victoria sobre los hondureños.

Bakú, Azerbaiyán. - La Selección de Honduras cerró su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA que se llevó a cabo en Azerbaiyán , pero lastimosamente fue con una derrota 4-0 frente a Chile en el partido disputado durante la madrugada de este viernes 30 de octubre.

El puesto de Honduras en el Mundial Sub-15

Con este resultado, Honduras terminó en la posición 73 de un total de 189 selecciones participantes en esta primera edición del Mundial Sub-15 de la FIFA, una experiencia que reunió a miles de jóvenes futbolistas de diferentes partes del mundo.

Pese a la derrota en su último compromiso, el balance deportivo de la Bicolor dejó números positivos: consiguió seis victorias, dos empates y dos derrotas, con un registro de 39 goles anotados y apenas 14 recibidos durante su participación.

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Cabe mencionar que la 'Mini H' terminó en la División C, mientras Guatemala, El Salvador y Costa Rica compitieron en la División B en el primera Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.

Este torneo reunió a cerca de 3,000 jóvenes prospectos de las asociaciones afiliadas a la FIFA y contempló la disputa de 900 partidos, esto permitió a los futbolistas vivir una experiencia internacional y mostrar su talento.

De esta manera, la Selección de Honduras se despide de Azerbaiyán con seis triunfos y una importante experiencia para sus jóvenes jugadores, que representan parte del futuro del fútbol hondureño.