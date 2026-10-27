Cristian Aleza revela por qué Honduras Sub-15 no convocó jugadores de los "grandes" al Mundial

Bakú, Azerbaiyán.- Azerbaiyán está siendo una linda experiencia para 14 futbolistas hondureños en el mundialito sub-15 de la FIFA, en parte por la aventura de conocer un país que está miles de kilómetros de su casa y la otra por lo destacado que ha sido la participación. Desde la región del Cáucaso, Cristian Aleza, seleccionador de la Bicolor sub-15, atendió a EL HERALDO para charlar sobre lo que ha sido el torneo juvenil donde el miércoles comenzarán la segunda fase ante India y otro rival que podría ser Francia o Trinidad y Tobago.

“Me quedo con la personalidad que han demostrado los jugadores. Este formato de fútbol ocho es una apuesta de FIFA para que el jugador tenga mucho tiempo de contacto con el balón”, comentó el español. Aleza destacó la capacidad de entendimiento de los muchachos, se refirió a los 26 tantos que han marcado y dio el motivo por el que no convocó a ningún futbolista de los llamados grandes de Honduras.

Entrevista con Cristian Aleza

¿Cómo ha sido la experiencia en estos días en los que han podido desempeñarse en fase de grupos de este campeonato? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Muy enriquecedora para nosotros y para los jugadores. Al final, es una oportunidad para vivir experiencias desde edades tempranas. Es algo que FIFA garantizaba: jugar muchos minutos y es algo de lo que carecíamos a nivel de esta estructura formativa. Estamos muy contentos también con cómo están desarrollando las funciones los jugadores. ¿Cómo fue ese vuelo hacia el lejano Azerbaiyán?La verdad es que los chicos lo llevaron muy bien. Había muchos jugadores para los que era su primera experiencia de montarse en un avión. Generamos un día previo de descanso, un día de activación y un día de entrenamiento posterior. La verdad es que hubo una buena aclimatación, desde el propio ecosistema de Europa, ¿no? Al final, estamos en Europa y hace frío en este momento, en octubre, hasta la grama sintética de los campos de recién inauguración y la adaptación a cada partido. Ustedes, como guías, ¿cómo hablan con estos chicos de 14 y 15 años que se van a montar por primera vez en un avión, van a estar tantas horas sentados durante su viaje y, más que todo, por los nervios? Generando hábitos. Al final, es ilusionante, que recorran medio planeta para representar a su país y tener una experiencia que puedan contar en el futuro. Entonces, se establecieron diferentes vínculos a nivel de conversaciones con ellos, de tener una buena hidratación durante el viaje, de tener un buen descanso, lo máximo posible. Hay un cambio de hora: son diez horas de diferencia respecto a Honduras. También procuramos una alimentación lo más saludable posible para que, al final, poco a poco, vayan viviendo patrones que se viven en el alto rendimiento. Y en cuanto a la comida, ¿cómo se maneja el tema? Hemos tenido una alimentación adecuada y con total satisfacción por cómo se están desarrollando todos los tiempos de actividades, teniendo en cuenta que la comida es lo más equilibrada posible para todas las culturas. ¿Qué comidas peculiares han comido por allá? No, al final, carne, verduras, fruta, de todo un poco, cereales. Entonces, al final, no se diferencia tanto de otras zonas de Europa o de América. ¿Ya pudieron hacer turismo? No, al final tenemos los tiempos adecuados. Tenemos en cuenta que esta es una experiencia de varios días y que los jugadores tienen que descansar durante el tiempo que tenemos entre partidos. Son dos partidos por día. Hay simplemente un viaje de ida y vuelta a los hoteles y ya tendremos los últimos días, después del torneo, para ver lo que es Azerbaiyán. Profe, ¿qué anécdota nos puede contar en estos días de viaje, de repente con algún futbolista en particular, a nivel de grupo o del mismo país, como lo es Azerbaiyán? Creíamos que les iba a costar, pero creo que están teniendo una madurez increíble. A nivel personal, no creo que haya algo destacado. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que, para los países, Honduras está representando unos valores de pertenencia y de honestidad que están causando también reconocimiento por parte de las instalaciones y de los clubes. Al final, la unión que se está generando fuera y dentro del campo, y que ya hemos recibido por parte de FIFA, es un reconocimiento.