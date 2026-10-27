Keyrol Figueroa le anota al Manchester City sub-21 con el Port Vale

Burslem, Inglaterra.- El hondureño Keyrol Figueroa continúa dando pasos en su nueva etapa en el fútbol inglés. El delantero catracho se hizo presente en el marcador durante la contundente victoria 5-0 del Port Vale frente al Manchester City Sub-21, en partido correspondiente al EFL Trophy.

El atacante hondureño celebró su segunda anotación con la camiseta del Port Vale, equipo al que llegó cedido por el Liverpool para la temporada 2026-2027. Su nuevo tanto llega pocos días después de estrenarse como goleador con su actual club.

El pasado martes 20 de octubre, Figueroa había marcado su primer gol en el empate 1-1 frente al Gillingham por la League Two, cuando ingresó en el segundo tiempo y rescató un punto para su equipo.

Ahora, el joven delantero volvió a celebrar en una competición diferente y formó parte de la goleada por el Port Vale, que no tuvo piedad del conjunto juvenil de los 'Citizens'.

El equipo local encaminó el triunfo desde los primeros minutos. Maleace Asamoah abrió el marcador al minuto 4 y Aaron McGowan amplió la ventaja al 10, luego Max Watters anotó el tercer tanto al minuto 30. Cuatro minutos después, Lewis Montsma apareció para firmar el 4-0 antes del descanso.

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GOL DE KEYROL

En la segunda parte llegó el turno de Keyrol Figueroa, quien se sumó a la fiesta goleadora para completar el contundente 5-0 y sellar una victoria que le permite al equipo inglés seguir compitiendo en el torneo.

Este es el segundo gol del hondureño con el Port Vale, con el cual está en su proceso de adaptación al fútbol profesional inglés. Después de su estreno goleador ante el Gillingham, el atacante volvió a encontrar el camino a la red y comienza a sumar argumentos para ganarse más oportunidades.

El EFL Trophy es una competición del fútbol inglés en la que participan clubes de League One y League Two, además de equipos sub-21 invitados de clubes de categorías superiores.