Excomisionado del IHTT tras su destitución: “Vamos a estar apoyando desde otras trincheras”

Tegucigalpa, Honduras. Tras ser separado de su cargo por decisión del presidente Nasry Asfura, Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), aseguró que continuará colaborando con el gobierno, aunque todavía desconoce si será asignado a una nueva función dentro de la administración.
“Hemos hecho el trabajo encomendado. Las decisiones del presidente obviamente son las decisiones más directas, nosotros vamos a seguir colaborando con la participación en este gobierno, para que siga adelante. Vamos a estar apoyando desde otras trincheras”, expresó tras conocerse su destitución.
El ahora exfuncionario manifestó que respeta las decisiones del mandatario y sostuvo que durante su gestión actuó siguiendo las directrices presidenciales y buscando soluciones a los problemas de la institución.
“El presidente tiene toda la potestad de hacer los cambios necesarios, nosotros hemos actuado en base a las directrices y buscando soluciones a los problemas y al final el presidente tiene los últimos criterios y las últimas evaluaciones y ha tomado esta decisión, pero estamos siempre para apoyar la gestión del presidente”, agregó.
Maldonado indicó que aún está pendiente una comunicación con Asfura para conocer si tendrá alguna otra responsabilidad dentro del gobierno.
El ahora excomisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre no fue el único funcionario destituido este viernes, a la lista también se suman Arely Argueta, quien se desempeñaba como ministra de Educación y Allan Castillo, quien fungía como director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
Gobierno prepara relevos y no descarta más cambios
Por su parte, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, explicó que los cambios responden a la intención del mandatario de mejorar los procesos en áreas que considera prioritarias.
Castro señaló que están trabajando en la selección de las personas que asumirán los cargos vacantes y aseguró que ya existen propuestas que están siendo evaluadas para concretar los nombramientos en las próximas horas.
Asimismo, no descartó que se produzcan nuevas modificaciones en otras instituciones durante la administración de Asfura.
“Creería que eso está latente en todo el periodo de gobierno del presidente Asfura”, manifestó.
Sobre las razones de las destituciones, Castro indicó que los funcionarios están sujetos a evaluaciones y que, en este caso, la decisión responde al criterio presidencial de que las instituciones puedan mejorar.
Además, aclaró que ninguno de los funcionarios separados ha sido señalado por actos de corrupción.
Los cambios forman parte de los movimientos anunciados por el presidente Nasry Asfura en distintas dependencias del gobierno, como parte de los ajustes en su equipo de trabajo.