Comisión de Educación analizará iniciativa que prohíbe Halloween en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional mantiene en la agenda parlamentaria la discusión en torno al proyecto de ley que busca prohibir las celebraciones de Halloween en las instituciones educativas del país, iniciativa que ha generado un fuerte debate en la población hondureña. La propuesta de decreto legislativo fue presentada ante el pleno por la diputada Dunia Jiménez, del Partido Libertad y Refundación (Libre), argumentando la necesidad de proteger la identidad cultural y los valores nacionales frente a festividades extranjeras. La iniciativa contempla restringir la realización de festejos, adornos temáticos y concursos de disfraces en los recintos escolares públicos y privados, para evitar promover expresiones que inciten a la violencia o distorsionen la formación estudiantil.

La diputada dejó claro que su iniciativa no tiene ningún sentido religioso. El proyecto de ley fue remitido formalmente a la Comisión de Educación para su debido análisis técnico y la posterior elaboración del dictamen correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En ese marco, el titular de la comisión legislativa confirmó que el proyecto será debatido ampliamente durante la sesión de trabajo programada para la próxima semana. Asimismo, las autoridades del órgano parlamentario adelantaron que la correlación de fuerzas entre los congresistas miembros apunta hacia una votación inclinada a la aprobación del dictamen. "Se han traído estas tradiciones y se celebran. No estoy de acuerdo que se celebran en los centros educativos, la iniciativa presentada por la honorable diputada Dunia Jiménez, la próxima semana en reunión de comisión vamos a debatirla y que vote la mayoría, si está a favor o en contra", expresó Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación. El parlamentario sostuvo que el entorno magisterial y la formación docente de gran parte de los integrantes de la comisión influirán de manera determinante en el respaldo de la medida restrictiva.