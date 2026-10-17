Dos MS-13 y un integrante de la Pandilla 18 son detenidos en operaciones simultáneas

Tegucigalpa, Honduras.- En tres operaciones simultáneas ejecutadas por efectivos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), fueron capturados tres supuestos integrantes de dos organizaciones criminales que operan en nuestro país.

La primera de las acciones se llevó a cabo en la colonia Ciudad España, en el sector de Amarateca, al norte del Distrito Central. Mediante un operativo de la DAET y agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 2 (UMEP-2), fue detenido Isaac Excequiel Lagos Funes, conocido con el alias de “K2”, presunto miembro activo de la Pandilla 18, con el rango de "Homie".

Durante el operativo, al sospechoso se le decomisó una pistola marca Taurus y un cargador con 16 proyectiles sin percutar. A raíz de lo sucedido, podrían enfrentar cargos penales por los delitos de asociación terrorista y porte ilegal de arma de fuego.