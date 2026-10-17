Dos MS-13 y un integrante de la Pandilla 18 son detenidos en operaciones simultáneas

Tegucigalpa, Honduras.- En tres operaciones simultáneas ejecutadas por efectivos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), fueron capturados tres supuestos integrantes de dos organizaciones criminales que operan en nuestro país.
La primera de las acciones se llevó a cabo en la colonia Ciudad España, en el sector de Amarateca, al norte del Distrito Central. Mediante un operativo de la DAET y agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 2 (UMEP-2), fue detenido Isaac Excequiel Lagos Funes, conocido con el alias de “K2”, presunto miembro activo de la Pandilla 18, con el rango de "Homie".
Durante el operativo, al sospechoso se le decomisó una pistola marca Taurus y un cargador con 16 proyectiles sin percutar. A raíz de lo sucedido, podrían enfrentar cargos penales por los delitos de asociación terrorista y porte ilegal de arma de fuego.
Dos MS-13
En otra operación, desarrollada en la colonia Guzmán, en Comayagüela, fue arrestado Joel Flores López, de 20 años de edad, apodado “El Chino”, a quien las autoridades lo asocian con la Mara Salvatrucha, MS-13, originario de Reitoca, Francisco Morazán.
A este se le supone responsable del delito de extorsión. Como indicios relacionados con el caso en particular, los agentes decomisaron un sobre de papel bond que contenía dinero en efectivo, aparentemente producto del cobro extorsivo.
En la tercera acción, en el sector Las Torres, en la colonia Nueva Suyapa, siempre en la capital, la DAET junto a otras unidades policiales detuvieron a Werner Delminson Meléndez Alvarado, conocido con el mote de "Warner", también integrante de la MS-13.
Según la DAET, él ostenta el rango de "compa" dentro de esa estructura criminal. Está ligado a la comisión de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido y asociaciones terroristas.
Al momento de ser requerido, le encontraron en poder de un arma de fuego tipo fusil AK-47, de uso prohibido, y munición de uso prohibido.