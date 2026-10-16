Tatuadores bajo advertencia policial por vínculos con delincuentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los tatuadores que colaboren con maras y pandillas en Honduras podrían enfrentar acciones de la Policía Nacional, según advirtió el director general de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, en el marco de las medidas impulsadas para combatir a las estructuras criminales en el país. La advertencia fue realizada este viernes 16 de octubre y está relacionada con las acciones de seguridad contra organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado "Cartel del Diablo", declarados recientemente grupos terroristas por las autoridades hondureñas. "Si los tatuadores prestan sus servicios a uno de estos grupos delictivos y sus acciones cumplen los requisitos que la norma establece, serán considerados como miembros, van a ser capturados y se les aplicará el rigor del régimen penitenciario", explicó Oseguera a Radio América.

De igual forma, el director extendió la advertencia a los profesionales del derecho que, según explicó, traspasen los límites de su ejercicio profesional y colaboren con estructuras criminales. "Si un profesional del derecho traspasa el límite y se convierte en peón de las estructuras criminales", manifestó, al señalar que los equipos de investigación pueden considerar esa conducta como un indicio de vinculación con dichas organizaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No todo tatuaje es sinónimo de pertenencia

Oseguera Mass aclaró que portar un tatuaje artístico no representa un problema ante las autoridades y que su sola presencia no es suficiente para detener a una persona.

El jefe policial explicó que las investigaciones deben establecer si existen vínculos reales con estructuras criminales, ya que la evaluación no se limita a observar la presencia de un tatuaje, sino que también contempla otros elementos que permitan determinar una posible participación en actividades delictivas. En ese sentido, se tomarán en cuenta factores como el significado de los tatuajes, las relaciones personales de los sospechosos, sus posibles conexiones con organizaciones criminales y las circunstancias en las que se realizaron.