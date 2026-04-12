Cabecilla de la MS-13 con poder transnacional es capturado en Choloma

Cortés, Honduras.- Un presunto cabecilla de alto rango dentro de la Mara Salvatrucha, MS-13 fue capturado en la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras.

Se trata de Nahún Obed Urbina Pineda, alias "Peligroso", detenido en una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Suyapa, del sector Quebrada Seca, en Choloma.

Según los detalles revelados por la Dipampco, Nahún Urbina tiene aproximadamente ocho años de pertenecer a esta organización criminal, identificada como en líder de alto rango, que coordina operaciones de alcance transnacional entre Centroamérica y los Estados Unidos.