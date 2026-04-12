Cabecilla de la MS-13 con poder transnacional es capturado en Choloma

Cortés, Honduras.- Un presunto cabecilla de alto rango dentro de la Mara Salvatrucha, MS-13 fue capturado en la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras.
Se trata de Nahún Obed Urbina Pineda, alias "Peligroso", detenido en una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia Suyapa, del sector Quebrada Seca, en Choloma.
Según los detalles revelados por la Dipampco, Nahún Urbina tiene aproximadamente ocho años de pertenecer a esta organización criminal, identificada como en líder de alto rango, que coordina operaciones de alcance transnacional entre Centroamérica y los Estados Unidos.
El "Peligroso" fue deportado de los Estados Unidos en marzo de 2024, desde donde coordinaba distintas acciones delincuenciales de la MS-13, dictando directrices que conectaban células criminales en el extranjero con el territorio hondureño. Actualmente lideraba el programa de control y distribución de narcóticos en nuestro país.
Segundo detenido
En el mismo operativo aprehendieron a Anthony Gabriel Flores Ramírez, alias "Bad Bunny", también integrante de la Mara Salvatrucha; supuesto encargado de liderar a los gatilleros, es decir, los que ejecutan los crímenes ordenados por la MS-13, y demás, de la venta de drogas.
A ambos les decomisaron un fusil AK-47, con sus respectivas municiones, varias puntas de cocaína, marihuana, piedras de crack y dos teléfonos celulares.
Los dos mareros fueron remitidos este día a los tribunales de justicia, dónde deberán responder por los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, porte de munición de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir.