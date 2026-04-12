Johansson revela el trato que recibían las actrices jóvenes en Hollywood hace dos décadas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Scarlett Johansson ha recordado en una entrevista con CBS Sunday Morning que los primeros años de su carrera coincidieron con un período especialmente adverso para las mujeres jóvenes en la industria cinematográfica.

La actriz describió esa etapa como una época "dura", en la que era "socialmente aceptable" que las intérpretes femeninas fueran "despedazadas por su apariencia".

Johansson señaló que las opciones profesionales para las mujeres de su generación eran considerablemente más limitadas que en la actualidad.

"Lo que se ofrecía en ese momento para las actrices de mi edad era mucho más escaso que ahora", afirmó. Los arquetipos recurrentes se reducían a papeles como la otra mujer, la amante o la rubia explosiva. La actriz encontró una salida a ese encasillamiento en la escena teatral de Nueva York.